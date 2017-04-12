Все допинг-пробы участников Универсиады-2017 оказались отрицательными
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Все
допинг-пробы спортсменов, принимавших участие в зимней Универсиаде 2017 года, оказались отрицательными. Об этом сообщила пресс- служба Международной федерации студенческого спорта (FISU).
В соревнованиях, которые проходили в
Универсиада проходила с 29 января по 8 февраля. Сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых). Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.
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