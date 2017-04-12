Жуков: выступления спортсменов под нейтральным флагом непонятны, это дискриминация

В понедельник IAAF допустила семерых российских спортсменов к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Среди них — чемпионы мира 2015 года Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) и Мария Кучина (прыжки в высоту).

«То, что они получают возможность выступать, это положительно, — сказал Жуков. — Но нейтральный флаг мне непонятен, все знают, что это российские спортсмены. Хотя спортсмены должны выступать, но это дискриминация спортсменов — зачем это надо. Вся необходимая помощь, в том числе финансовая, будет им оказана».