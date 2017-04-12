Газзаев: Решение суда не помешает российским паралимпийцам выступить на Играх-2018
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Решение Федерального суда Швейцарии отклонить апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (КАС) в Лозанне о признании недопуска российских спортсменов к участию в Играх 2016 года в
Рио-де-Жанейро легитимным не должно помешать спортсменам выступить на предстоящей зимней Паралимпиаде. Такое мнение ТАСС высказал зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.
Решение Федерального суда Швейцарии было опубликовано в среду. Зимние Паралимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане.
«Я уверен, что, несмотря на решение Федерального суда Швейцарии, наши паралимпийцы смогут принять участие в Играх 2018 года. Моя уверенность основана на гарантиях, которые были получены делегацией Государственной думы от руководства МПК (Международного паралимпийского комитета) на февральской встрече в Бонне», — сказал Газзаев.
«Напомню слова президента МПК Филиппа Крейвена, который заявил, что гарантия участия в Паралимпиаде для наших спортсменов зависит от выполнения Паралимпийским комитетом России необходимых международных требований», — добавил он.
Главным требованием является восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Международный паралимпийский комитет (МПК) 7 августа 2016 года дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Последующая апелляция ПКР в КАС на решение о дисквалификации была отклонена.
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