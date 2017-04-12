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12 апреля 2017, 15:02 | Олимпизм | Р-Спорт

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на решение CAS по отстранению из IPC

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе отстранение ПКР от членства в Международном паралимпийском комитете (IPC), сообщается в решении, опубликованном на сайте суда.

ПКР в августе прошлого года был лишен членства в IPC после допинг-скандала, связанного с расследованием комиссии WADA. 15 августа ПКР подал апелляцию в CAS, которая была отклонена. Апелляция в Федеральный суд Швейцарии на решение о недопуске российских спортсменов также была отклонена. Россияне пропустили Паралимпиаду-2016.

В среду стало известно, что и апелляция на отстранение ПКР от членства в IPC также отклонена. Соответствующий юридический документ Федерального суда Швейцарии датирован 3 апреля.
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Газзаев: Решение суда не помешает российским паралимпийцам выступить на Играх-2018

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Решение Федерального суда Швейцарии отклонить апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (КАС) в Лозанне о признании недопуска российских спортсменов к участию в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро легитимным не должно помешать спортсменам выступить на предстоящей зимней Паралимпиаде. Такое мнение ТАСС высказал зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.
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