Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на решение CAS по отстранению из IPC

ПКР в августе прошлого года был лишен членства в IPC после допинг-скандала, связанного с расследованием комиссии WADA. 15 августа ПКР подал апелляцию в CAS, которая была отклонена. Апелляция в Федеральный суд Швейцарии на решение о недопуске российских спортсменов также была отклонена. Россияне пропустили Паралимпиаду-2016.

В среду стало известно, что и апелляция на отстранение ПКР от членства в IPC также отклонена. Соответствующий юридический документ Федерального суда Швейцарии датирован 3 апреля.