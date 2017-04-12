Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на решение CAS по отстранению из IPC
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе отстранение ПКР от членства в Международном паралимпийском комитете (IPC), сообщается в решении, опубликованном на сайте суда.
ПКР в августе прошлого года был лишен членства в IPC после
В среду стало известно, что и апелляция на отстранение ПКР от членства в IPC также отклонена. Соответствующий юридический документ Федерального суда Швейцарии датирован 3 апреля.
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