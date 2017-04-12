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12 апреля 2017, 13:48 | Олимпизм | ТАСС

Суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на недопуск сборной России к Паралимпиаде-2016

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о признании недопуска российских спортсменов к участию в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро легитимным. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

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Международный паралимпийский комитет (МПК) 7 августа 2016 года дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Последующая апелляция ПКР в CAS на решение о дисквалификации была отклонена.

Вслед за этим ПКР подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Как сообщалось в заявлении пресс-службы ПКР, от решения суда зависело, смогут ли российские паралимпийцы участвовать в других международных соревнованиях, в частности, в зимних Паралимпийских играх 2018 года.

В ноябре МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР, а в конце января отказал в просьбе разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпиады-2018.

Согласно Конституции Швейцарии, Федеральный суд является высшей судебной инстанцией по гражданским, уголовным, административным и конституционным делам. Этот суд полномочен отменить решение арбитражного суда, но он не может сам вынести новое решение по существу вопроса.
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МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Американский журналист Рик Стерлинг, во вторник обратившийся к МОК и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с открытым письмом, является не единственным человеком, у которого есть определенные вопросы к докладу независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте, заявил агентству «Р-Спорт» глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.
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12 апреля

Суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на недопуск сборной России к Паралимпиаде-2016

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