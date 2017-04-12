Суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на недопуск сборной России к Паралимпиаде-2016
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о признании недопуска российских спортсменов к участию в Играх 2016 года в
Рио-де-Жанейро легитимным. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Международный паралимпийский комитет (МПК) 7 августа 2016 года дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Последующая апелляция ПКР в CAS на решение о дисквалификации была отклонена.
Вслед за этим ПКР подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Как сообщалось в заявлении
В ноябре МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР, а в конце января отказал в просьбе разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпиады-2018.
Согласно Конституции Швейцарии, Федеральный суд является высшей судебной инстанцией по гражданским, уголовным, административным и конституционным делам. Этот суд полномочен отменить решение арбитражного суда, но он не может сам вынести новое решение по существу вопроса.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter