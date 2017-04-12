В докладе Макларена, который был опубликован в 2016 году в двух частях, говорилось о существовании в России государственной системы сокрытия применения допинга российскими спортсменами. Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого. По мнению Стерлинга, о чем говорится в опубликованном во вторник открытом письме, в докладе присутствуют как минимум 10 неточностей и искажений фактов.

«Это одна из редких, к сожалению, публикаций в западной прессе (по данному вопросу), — сказал Смирнов по телефону. — Те аргументы, которые автор использует, мы тоже их использовали в контактах с нашими партнерами, когда вели с ними переговоры. Конечно, переговоры есть переговоры, и мы не предавали гласности. Но подобные публикации показывают, как реагирует на события, на эти материалы определенная часть общественности. Возникает вопрос — как это может прокомментировать WADA и МОК, и вообще собираются ли они реагировать на открытое письмо американского журналиста? Тем более он далеко не единственный, у кого есть определенные вопросы к докладу».