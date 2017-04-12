Смирнов: Стерлинг — не единственный, у кого есть вопросы по докладу Макларена
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Американский журналист Рик Стерлинг, во вторник обратившийся к МОК и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с открытым письмом, является не единственным человеком, у которого есть определенные вопросы к докладу независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте, заявил агентству «Р-Спорт» глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.
В докладе Макларена, который был опубликован в 2016 году в двух частях, говорилось о существовании в России государственной системы сокрытия применения допинга российскими спортсменами. Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с
«Это одна из редких, к сожалению, публикаций в западной прессе (по данному вопросу), — сказал Смирнов по телефону. — Те аргументы, которые автор использует, мы тоже их использовали в контактах с нашими партнерами, когда вели с ними переговоры. Конечно, переговоры есть переговоры, и мы не предавали гласности. Но подобные публикации показывают, как реагирует на события, на эти материалы определенная часть общественности. Возникает вопрос — как это может прокомментировать WADA и МОК, и вообще собираются ли они реагировать на открытое письмо американского журналиста? Тем более он далеко не единственный, у кого есть определенные вопросы к докладу».
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