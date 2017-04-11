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https://sport.mail.ru/news/olympics/29395067/
11 апреля 2017, 20:58 | Олимпизм | Р-Спорт

Парламент по спорту Швейцарии одобрил выдвижение Сьона на проведение ОИ-2026

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Парламент по спорту Швейцарии одобрил выдвижение заявки Сьона на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, сообщается в официальном микроблоге Олимпийского комитета Швейцарии в Twitter.

Международный олимпийский комитет (МОК) в 2019 году выберет хозяина Игр 2026 года. Потенциальными соперниками Сьона являются Стокгольм, Инсбрук, Алма-Ата, Саппоро, Калгари, Эрзурум и Лиллехаммер.

Сьон трижды безуспешно боролся за проведение зимних Олимпийских игр. Швейцарский город претендовал на Игры-1976 (в итоге прошли в Инсбруке), а также подавал олимпийскую заявку в 2002 (Солт-Лейк-Сити) и 2006 (Турин) годах.
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