Парламент по спорту Швейцарии одобрил выдвижение Сьона на проведение ОИ-2026
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Парламент по спорту Швейцарии одобрил выдвижение заявки Сьона на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, сообщается в официальном микроблоге Олимпийского комитета Швейцарии в Twitter.
Международный олимпийский комитет (МОК) в 2019 году выберет хозяина Игр 2026 года. Потенциальными соперниками Сьона являются Стокгольм, Инсбрук,
Сьон трижды безуспешно боролся за проведение зимних Олимпийских игр. Швейцарский город претендовал на Игры-1976 (в итоге прошли в Инсбруке), а также подавал олимпийскую заявку в 2002 (Солт-Лейк-Сити) и 2006 (Турин) годах.
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