Американцы нашли ошибки в докладе Макларена

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Появление подробного, постраничного анализа доклада Макларена, пусть и спустя три месяца после его публикации — явление выдающееся. А уж тот факт, что подобный анализ вышел в американской газете, вообще заслуживает отдельного внимания. Как ни странно, за прошедшее время ни Министерство спорта, ни одна другая российская организация так и не разобрали критически всю аргументацию доклада канадского профессора. Речь об отдельных нестыковках шла давно, но систематизировать их в один документ не получалось.

На помощь России пришел неоднозначный журналист по имени Рик Стерлинг. В основном, он известен своими работами по политическим темам, и в частности, по поводу войны в Сирии. Стерлинг является одним из учредителей Движения за солидарность Сирии и придерживается радикальных взглядов. Его письмо в адрес руководителей МОК и ВАДА было опубликовано в интернет-издании под названием Dissident Voice, а впоследствии перепечатано рядом английских сайтов. До нашей страны отзвук пока так и не докатился — хотя выводы Стерлинг делает действительно сенсационные.

— Хорошо, что в американском издании сейчас появился столь подробный анализ доклада Макларена, — заявил «СЭ» глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов. — На протяжении последних месяцев мы не раз сталкивались с проблемой, что западная пресса достаточно однообразно освещает события, связанные с докладом Макларена. Рад, что ситуация начала меняться. Кстати, в своих переговорах с представителями МОК и ВАДА мы не раз касались отдельных тем и пользовались аргументами, приведенными в материале американского журналиста. Просто в силу определенных договоренностей мы не могли об этом говорить публично. Теперь можно поинтересоваться у руководителей ВАДА и МОК, собираются ли они ответить на открытое письмо журналиста. И призвать общественность продолжить открытую дискуссию по содержанию доклада, которое, как подтверждают уже несколько источников, вызывает определенные вопросы.

Прежде всего, надо отдать должное труду американского коллеги, который перелопатил тысячи страниц доклада, а впоследствии обратился с вопросами напрямую к Ричарду Макларену. Поднятые им темы действительно актуальны, хотя и не бесспорны. Но Стерлинг определенно заслуживает, чтобы его услышали не только в руководстве МОК и ВАДА — но и в России. Приводим полный текст письма, который оказался в распоряжении «СЭ».

Президенту ВАДА сэру Крейгу Риди и Исполкому ВАДА.

Президенту МОК Томасу Баху и Исполкому МОК.

Я надеюсь, что вы проявите упорство и преодолеете разногласия и расхождения во мнении между ВАДА, МОК и Россией. Прошлым летом во всем мире многие были раздражены этими разногласиями. Спорная ситуация и взаимные обвинения отвлекали от Олимпийских игр в Рио, привели к падению посещаемости и, похоже, отрицательно сказались на идеях Олимпийской Хартии, призывающих к недопущению дискриминации по национальному признаку.

Сейчас мы находимся на перепутье, когда ситуация может стать или лучше, или хуже. Российский Президент Владимир Путин заявил, что отрицает обвинения в «наличии системы допинга, спонсируемой государством», но признает случаи нарушения антидопинговых правил, которые необходимо предотвратить в будущем благодаря скоординированной работе с ВАДА. Отдельные чиновники в ВАДА благосклонно отреагировали на это. Но есть и противоборствующие силы. Недавно Конгресс США провел слушания с целью дальнейшей политизации ситуации. Тем временем Институт национальных антидопинговых организаций противится предложениям о проведении независимых тестов и выступает с агрессивной критикой МОК.

Как вы знаете, запрет российским легкоатлетам и паралимпийцам выступать на Олимпиаде в Рио в значительной степени опирался на показания частных лиц и сведения из первой части доклада Макларена. Говорится, что доказательства, а также подробности «участия спортсменов в сговоре» представлены во второй части доклада, который был опубликован в декабре 2016 года.

Чтобы наиболее правильно определить пути достижения целей, поставленных ВАДА и МОК, важно рассматривать факты объективно. Как будет продемонстрировано ниже, во второй части докладе Макларена существует огромное количество несоответствий, неточностей и ошибок. Проблемы варьируются от нехватки конкретных доказательств до искажения выводов «специалистов по царапинам».

Совершенно очевидно, что ситуация была политизирована. Вам необходимо противодействовать оказываемому на вас давлению и отвергать призывы к сплошному осуждению, в результате которого страдают как невинные, так и виновные. Прошу вас, не допускайте политизации вопроса применения допинга в спорте.

В окончательном докладе Макларена имеются следующие неточности и искажения фактов:

(1) Во второй части доклада Макларена ошибочно говорится, что сведения в первой части доклада не подвергались сомнению.

На стр. 7 Макларен заявляет «Основные выводы первой части доклада никогда не подвергались критике и не оспаривались…» Это не соответствует действительности. Вот несколько примеров:

* Forbes опубликовал краткую, но разгромную передовицу, озаглавленную «Жалобы России по поводу доклада Макларена о наличии спонсируемой государством системы применения допинга имеют основания». Автор статьи, Рон Катц, широко известный адвокат по делам спорта и этнических групп, обозначил три способа, при помощи которых в первой части доклада Макларена было нарушено соблюдение предусмотренных законом процедур. Он высказался о значении такой ошибки:

«Соблюдение предусмотренных законом процедур — не пустой звук. Без этого невозможно отправление правосудия. Безусловно, это необходимо сделать до момента отстранения спортсменов крупнейшей спортивной державы от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх.».

* Британская Sports Integrity Initiative опубликовала подробный критический материал в отношении первой части доклада Макларена и сделала следующий вывод: «У ВАДА есть важная задача, которая заслуживает поддержки, но не в ситуации, когда организация превращается в политически ангажированного крестоносца. Как указано выше, в докладе Макларена есть серьезные неточности. Целенаправленная кампания против России и огульное наказание российских спортсменов является предательством духа Олимпиады».

* Итальянская Dirito Penale Contemporaneo опубликовала критический анализ доклада Макларена. Итогом 13-страничного анализа становится вывод, что в первой части доклада Макларена присутствуют «несоответствия и преувеличения» и он является «предвзятым и бездоказательным».

(2) Макларен непоследователен в своих обвинениях российских спортсменов и знает, что доказательная база может оказаться недостаточной.

На стр. 2 он говорит: «Можно утверждать, что более 1000 российских спортсменов … участвовали в махинациях с целью сокрытия положительных допинг-проб или выиграли от этого.» На стр. 5 степень его уверенности падает и он говорит, что «похоже, что более 1000 российских спортсменов … были вовлечены …» На стр. 20 степень уверенности еще больше снижается и он говорит, что «было выявлено 246 спортсменов, которые потенциально могли знать о случаях манипулирования…» (добавлено подчеркивание). На стр. 18 Макларен признает, что доказательств может быть недостаточно и говорит, что «НЛ не обладает достаточностью доказательств, чтобы подтвердить НАДП каким-либо спортсменом.» (для читателей, незнакомых с сокращениями, сообщаю, что Макларен является «независимым лицом» или «НЛ», а «НАДП» означает «нарушение антидопинговых правил»).

(3) В настоящее время спортивные федерации согласны с тем, что доказательств у Макларена недостаточно.

Недавние действия ряда спортивных федераций подтверждают отсутствие доказательств. Например, недавно Международный союз биатлонистов проанализировал информацию Макларена и вынес решение в пользу 22 из 29 российских спортсменов, обвиненных в допинге. Расследование в отношении оставшихся 7 продолжается. Даже если все эти 7 спортсменов окажутся виновными, то это будет означать, что 76% были невинны и обвинения Макларена в отношении 1000 замешанных в допинге российских спортсменов оказались огромным преувеличением.

(4) Макларен бездоказательно обвиняет российских чиновников и учреждения.

На стр. 20 он заявляет: «Сокрытие и манипулирование процедурой допинг-контроля велось при участии чиновников Министерства спорта, ЦСП, ФСБ, а также других спортивных чиновников и тренеров. Участвовали также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Московская антидопинговая лаборатория.» Широко известно, что основные антидопинговые нарушения совершали Родченков и сотрудники Московской лаборатории. Новой и неподтвержденной информацией является то, что чиновники Минспорта, ФСБ и РУСАДА были замешаны в сговоре.

Когда этот автор связался с Ричардом Маклареном и поинтересовался, где доказательства, тот ответил, что «Пакет подтверждающей информации» (EDP) разделен на категории, и все, что надо, находится там. В Пакете подтверждающей информации содержится 1031 подтверждающий документ. В соответствии с его структурой Пакет разделен на 12 общих категорий, куда распределяются документы. Основные обвинения Макларена не соотносятся с конкретными документами. На самом деле, Независимое лицо советует читателям самим их найти. Исключительно любопытный подход к убеждению. Возникает вопрос, а не являются ли доказательства слабыми или несуществующими. Макларен признает, что «нет прямого указания на то, что Олимпийский комитет России участвовал в заговоре.».

Напротив, когда Макларен объясняет, почему отклонил просьбу вице-председателя Комиссии по этике МОК, он ссылается на конкретное письмо, где речь шла о переписке (EDP1164). Когда Макларен рассказывает о предписании хранить допинг-пробы, которое ВАДА дало Московской лаборатории, он ссылается на переписку (EDP1160). Если у Макларена есть доказательство «институционального сговора», то почему он не ссылается на имеющиеся доказательства или не предъявляет их?

(5) Макларен обвиняет всех российских спортсменов, как виновных в нарушениях, так и ни в чем не повинных.

На стр. 46−47 он говорит, что «допинговые нарушения и сокрытие положительных результатов допинг-проб носили официальный характер… Неизвестно, участвовали спортсмены в этом сознательно или сами того не понимая. Они, однако, могли быть участниками сговора… Вместе с тем все эти стороны были замешаны в сговоре…» используя эту логику Макларен говорит, что все российские спортсмены виновны — вне зависимости от того, делали они это сознательно или несознательно, не важно, принимали они в этом участие, или нет.

(6) Макларен заявляет, что Родченков следовал указаниям и выполнял инструкции высшего руководства из Министерства спорта, но никаких доказательств он не предоставляет.

Например, на стр. 82 Макларен пишет: «По указанию заместителя министра Нагорных был начат первый этап работ по разработке технологии замены образцов допинг-тестов». На стр. 83 он пишет «на указанию из Министерства спорта эти спортсмены должны были собирать чистую мочу в детские бутылочки, бутылки из-под кока-колы или подобного рода контейнеры и отправлять их в Центр подготовки спортсменов (ЦСП)». На стр. 84 он пишет: «По указанию министра Мутко и заместителя министра Нагорных все чистые образцы допинг-тестов, собранные перед соревнованиями, должны были нелегально собираться в неофициальные контейнеры». Если это соответствует действительности, почему Макларен не предоставил подтверждающую документацию в виде электронных сообщений или другую переписку?

(7) Макларен, не предоставляя доказательств, делает предположение о том, что Министерство спорта занималось распространением улучшающих показатели препаратов (УПП).

На стр.64 он пишет: «Централизованное и контролируемое распространение УПП спортсменам приобретало все более и более важное значение в системе мошенничества в сфере допинг-контроля». Этому противоречит тот факт, что ранее Родченков был арестован за хранение и распространение УПП, а его сестра была осуждена за эту преступную деятельность. Этому противоречит и тот факт, что Родченков и тренер Мельников получали денежные вознаграждения за допинг-препараты и за фальсификации результатов тестов. Имеется много доказательств вины основного свидетеля Макларена — доктора Родченкова, но не имеется никаких доказательств наличия тайных договоренностей с или указаний от Министра спорта или других высокопоставленных чиновников. В примечании на стр.68 Макларен говорит «По-видимому, спортсмены должны были платить тренеру Мельникову и Родченкову за сокрытие положительных результатов допинг-тестов». Это говорит, скорее, о схеме получения доходов или вымогательстве, чем об организованной государством схеме.

(8) Макларен выдвигает громкие обвинения, основываясь на ошибочных и вводящих в заблуждения материалах.

Например, на 74-й странице он говорит о том, что «Игры Лондон 2012 были фальсифицированы». В качестве подтверждения этого серьезного обвинения Макларен приводит пресс-релиз МОК от 2016 г. «Санкции МОК в отношении спортсменов, чьи результаты допинг-тестов, взятых на Играх Лондон 2012, оказались положительными». Это означает, что здесь речь идет о некоторых российских спортсменах, которые «фальсифицировали» результаты Игр в Лондоне. Это недостоверная информация, так как только два из восьми дисквалифицированных спортсменов были россиянами.

(9) Макларен основывает свой «криминалистический анализ» на результатах расследования, проведенного «всемирно известным экспертом по огнестрельному оружию и вмятинам», но загадочно хранит в секрете его фамилию и не проводит проверку для подтверждения результатов его расследования.

Ричард Макларен говорит, что его выводы основаны на «неоспоримых фактах» и «на результатах криминалистического анализа». Эти напыщенные слова в конечном итоге сводятся к следующему:

— Эксперт по вмятинам определил, что существовал способ, при помощи которого можно было вскрыть вроде бы защищенные от взлома контейнеры с образцами мочи с целью дальнейшей замены грязной мочи на чистую. Однако при нелегальном вскрытии контейнеров на их крышках должны были остаться незначительные отметины. Был сделан вывод о наличии двух видов отметин.

— По совету Родченкова Макларен провел выборочное исследование контейнеров с допинг-тестами, взятыми в период проведения Игр в Сочи и после них и выяснил, что с образцами проводились некие манипуляции, в результате которых в них обнаружилось недопустимое содержание солей или несоответствие ДНК.

— Эксперт по вмятинам исследовал небольшое количество банок с образцами анализов, взятых в период проведения Олимпиады в Сочи и после нее, также основываясь на полученной от Родченкова информации, и пришел к заключению, что на большей части этих банок имеются «отметины», которые могут свидетельствовать о том, что эти банки тайно вскрывались.

— Учитывая важный характер расследования и тот факт, что оно считалось непредвзятым и объективным, целесообразно задать ряд вопросов: почему не разглашается фамилия эксперта? Как проверяли и подтверждали результаты его расследования? Почему к процессу исследования и тестирования не привлекли производителя бутылок для образцов допинг-тестов (швейцарскую компанию Berlinger)? Это нужно было сделать по двум причинам:

(а) в компании Berlinger работают технические специалисты, лучше всех разбирающиеся в таких бутылках для образцов мочи для допинг-тестов; и.

(b) с целью выявить и устранить недочеты в конструкции банок, если они на самом деле существуют, для предотвращения несанкционированного вскрытия в будущем.

Важно также отметить, что расследование проводилось очень избирательно. Выбор образцов допинг-тестов для исследования был сделан человеком, который считался центральной фигурой в коррупционной схеме.

(10) Макларен исказил результаты расследования «эксперта по вмятинам».

На стр. 103 Макларен говорит: «Криминалистическая экспертиза, основанная на неоспоримых фактах, носит окончательный характер… Результаты криминалистического и лабораторного исследований, инициированных Независимым Лицом, говорят о существовании преступного заговора, имевшего место во время проведения Игр в Сочи». Но эксперт по вмятинам не делает подобных заявлений. Результаты расследования, указанные в «Криминалистическом отчете» (EDP0902) выглядят значительно более профессиональными:

Макларен утверждает, что «отметины» на внутренней стороне бутылки для хранения образца мочи подтверждают, что его вскрывали. Эксперт, однако, этого не утверждает. В отношении «отметин 1-го типа» эксперт делает заключение, что «эти отметины были воспроизведены, в результате чего выяснилось, что они возникают после завинчивания крышки с применением дополнительного усилия». Это означает, что если пользователь перекрутил крышку бутылки во избежание пролития мочи, на ней могли возникнуть такого рода вмятины.

В отношении «отметин 2-го типа» эксперт заключил, что «если металлическое кольцо и спиральную стальную шайбу по какой-либо причине трогали руками до закрытия крышек, могли возникнуть отметины, подобные некоторым отметинам 2-го типа. Они могли, например, возникнуть, от прикосновений пальцами или тканью при протирании внутренней поверхности крышки для ее очищения».

На странице 22 «Криминалистического отчета» эксперт заканчивает свое заключение следующим предостережением: «Эти отметины сами по себе не должны считаться достаточными доказательствами имевшего место вскрытия бутылок или попыток их открыть».

В заключение я хотел бы отметить следующее: Если стояла цель выяснить имело ли место в отдельно взятой стране широко распространенное мошенничество с бутылками для образцов допинг-тестов, это могло быть сделано путем исследования произвольной подборки образцов такого рода бутылок, использованных в разных странах, чтобы выяснить, имеются ли эти характерные отметины на бутылках с образцами спортсменов только этой конкретной страны. Это также могло бы свидетельствовать о том, что отметины свидетельствуют именно о манипуляциях с бутылками, а не возникли случайно, о вероятности чего предупреждал эксперт по вмятинам. Это, по всей видимости, не было сделано.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Ясно, что некоторые российские спортсмены нарушили антидопинговые правила при пособничестве директора Московской антидопинговой лаборатории Родченкова и некоторых других лиц, с которыми они вступили в тайный сговор. Несмотря на выдвинутые Маклареном обвинения в «финансируемом государством применении допинга» и «межведомственном сговоре», он представил крайне мало доказательств, если это вообще можно считать доказательствами.

Если в Комплекте подтверждающих документов имеются убедительные доказательства, почему они не представлены? И что сказано в этих документах о репутации и беспристрастном взгляде наделенного властью человека, который делает сенсационные заявления, попавшие на первые страницы СМИ, зная при этом, что убедительных доказательств не существует и многие обвиненные в нарушениях спортсмены на самом деле являются невиновными? О какой этике и «честной игре» здесь идет речь?

Понятно, что необходимо создать независимый и политически нейтральный орган по проведению тестирования, который сможет обеспечить равные условия для всех и препятствовать использованию допинга, уходу от ответственности и голословных ложных обвинений.

В заключении я обращаюсь к руководителям ВАДА и МОК с просьбой найти способ для снижения политизированного подхода к борьбе с допингом в спорте и для противостояния требованиям людей, которые якобы заботятся о «защите чистых спортсменов», а на деле нарушают права других чистых спортсменов, дискриминируя их по национальному признаку.

С уважением,

Рик Стерлинг

Журналист отдела журналистских расследований.