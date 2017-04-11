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11 апреля 2017, 10:53 | Олимпизм | Vesti.kz

Казахстанские спортсмены начали подготовку к ОИ-2018 по программе «олимпийской солидарности»

Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан начал реализацию программы «олимпийской солидарности» для спортсменов, готовящихся к зимним Олимпийским играм-18 в Пхенчхане, сообщает пресс-служба НОКа.

Ряд казахстанских спортсменов получат олимпийские стипендии. Увеличить
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Олимпийская стипендия уже одобрена Комиссией МОК 15 спортсменам, кандидатуры которых были поданы национальными спортивными федерациями в НОК РК. В их числе, фигуристка Элизабет Турсынбаева, конькобежцы Роман Креч, Денис Кузин, Екатерина Айдова, фристайлистка Жанбота Алдабергенова, биатлонисты Галина Вишневская и Алина Райкова, шорт-трекисты Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов и другие.

«Олимпийская солидарность» — программа Международного олимпийского комитета по координации деятельности Национальных олимпийских комитетов, направленная на развитие Олимпийского движения. Направления программы самые разные: проведение международных тренерских курсов для повышения квалификации тренеров, работающих с будущими участниками Олимпийских игр, выплата стипендий тренерам и спортсменам, поставка необходимого спортивного инвентаря и другие.

Помощь предоставляется НОК посредством программ с приоритетным вниманием к развитию спортсменов, подготовке тренеров и спортивных администраторов, а также к пропаганде олимпийских ценностей. Программы для спортсменов проводятся ради того, чтобы у всех одаренных спортсменов были равные шансы попасть на Олимпийские игры и добиться успеха на олимпийской арене.

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