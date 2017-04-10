Как Париж и Лос-Анджелес бьются за Игры-2024
Издание «Gamesbids» публикует свой отчет о том, как заявочные комитеты Парижа и
Лос-Анджелеса бьются за симпатии тех, кто будет через какое-то время делать выбор: где пройдут Игры-2024. «Советский спорт» пересказывает главное.
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Видимо, что-то случилось...
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Они улыбаются, главы делегаций, члены заявочных комитетов. Но они вовсе не укалывают друг друга во время презентаций и во время интервью, заявлений
Это холодная олимпийская война. Не меньше.
Каким было бы избрание политического руководства, если бы вы не могли указать на слабости своего оппонента? Чуть более благостно проходили бы дебаты, но они точно не были бы эффективными.
Два города, соперничающие за то, чтобы стать вторым трехкратным олимпийским хозяином (после того, как Лондон стал первым трижды олимпийским в 2012 году), не будут снижать накал страстей в этой гонке.
Будапешт, Рим и Гамбург покинули гонку
Самой большой ощутимой разницей между ставками являются планы Олимпийской деревни. Париж предложил построить «совершенно новую деревню, адаптированную для спортсменов». У
Деревня для спортсменов является самым дорогостоящим и рискованным местом проведения проекта, предпринимаемым при организации Игр. И МОК прямо сейчас должна уменьшить риск. Задержки и затраты в Сочи, Рио, а теперь и в Токио — все это поставило олимпийское движение в то положение, в котором оно сейчас находится.
Представители
При выборе
Одно можно сказать точно: после окончания съезда СпортАккорда, с новыми и новыми презентациями, количество взаимной пикировки уменьшаться не будет.
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