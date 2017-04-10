Как Париж и Лос-Анджелес бьются за Игры-2024

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Они улыбаются, главы делегаций, члены заявочных комитетов. Но они вовсе не укалывают друг друга во время презентаций и во время интервью, заявлений и т. д. Они палят уже из пушек. При этом правила МОК гласят: «Города должны воздерживаться от любых действий или комментариев, которые могут запятнать имидж конкурирующего города или наносить ущерб ему. Любое сравнение с другими городами строго запрещено. Чтобы обеспечить уважение между городами-кандидатами, они не могут участвовать в каких-либо дебатах между собой».

Это холодная олимпийская война. Не меньше.

Каким было бы избрание политического руководства, если бы вы не могли указать на слабости своего оппонента? Чуть более благостно проходили бы дебаты, но они точно не были бы эффективными.

Два города, соперничающие за то, чтобы стать вторым трехкратным олимпийским хозяином (после того, как Лондон стал первым трижды олимпийским в 2012 году), не будут снижать накал страстей в этой гонке.

Будапешт, Рим и Гамбург покинули гонку из-за противодействия местной оппозиции планам властей. Президент МОК Томас Бах заявил в декабре, что процесс подачи заявок порождает «слишком много проигравших».

Самой большой ощутимой разницей между ставками являются планы Олимпийской деревни. Париж предложил построить «совершенно новую деревню, адаптированную для спортсменов». У Лос-Анджелеса же в планах — использовать существующие помещения университетского городка, который, как заявляют представители заявочного комитета, похож «больше как курорт, чем на университетский городок».

Деревня для спортсменов является самым дорогостоящим и рискованным местом проведения проекта, предпринимаемым при организации Игр. И МОК прямо сейчас должна уменьшить риск. Задержки и затраты в Сочи, Рио, а теперь и в Токио — все это поставило олимпийское движение в то положение, в котором оно сейчас находится.

Представители Лос-Анджелеса говорят: «Мы все согласны с тем, что 2024 год должен стать определяющим для будущего олимпийского движения. Следующие семь лет могут реально помочь определить то, какими будут следующие 100 лет». И использование этого столетнего образа для описания будущего не случайно — это завуалированная попытка показать то, каким будет столетний юбилей Парижских Игр. То есть Игры будут перекликаться с прошлым, а не с будущим, если пальма первенства будет отдана французской столице.

При выборе городов-организаторов МОК никогда не был большим поклонником юбилеев. Так, мы праздновали столетие Игр в 1996 году вовсе в Афинах — Греция получила Олимпиаду лишь в 2004 году. Столетие отмечали в Атланте.

Одно можно сказать точно: после окончания съезда СпортАккорда, с новыми и новыми презентациями, количество взаимной пикировки уменьшаться не будет.