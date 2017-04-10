Светлана Журова: Не могу быть безразлична к тому, что происходит в спорте

Об итогах VIII зимней Спартакиады учащихся

В этом году у нас было достаточно большое количество участников: более двух тысяч спортсменов, более 500 тренеров приехало вместе со своими воспитанниками. И это только в финальной части, а до этого были отборочные соревнования, поэтому вовлечено в процесс Спартакиады учащихся было много юных спортсменов от 14 до 17 лет по 17 видам спорта, 62 субъекта Российской Федерации. Цель Спартакиады учащихся такая и была — пропаганда здорового образа жизни, спорта и просмотр нашего ближайшего резерва.

О судействе

В последние годы у нас все проходит достаточно спокойно, и ночами главный судья спит, а не проводит разборы «полетов». Проведена серьёзная работа по приведению положения о Спартакиаде по тому или иному виду спорта в такое соответствие, чтобы уже никто, приехав на соревнования, не разворачивался и не уезжал домой, потому что он не допонял положения.

Об организации соревнований

Сейчас организация была традиционно хорошей. Открытие прошло замечательно, было зажжение огня Спартакиады и другие атрибуты больших стартов, в общем всё, как положено, чтобы у ребят создалась атмосфера того, что они на очень серьёзных, важных соревнованиях в своей жизни, и чтобы это осталось у них в памяти на долгие годы.

О разрядах и рекордах

Знаете, когда выполняют разряды на таких соревнованиях, это тоже очень важно, это мотивирует спортсмена. И когда он показывает свои персональные рекорды на Спартакиаде, это говорит о том, что он умеет собраться на самые важные соревнования его сезона. За этим стоит правильная работа тренеров, которые подвели спортсмена к пику спортивной формы. Поэтому очень здорово, когда спортсмены выполняют разряды и устанавливают еще и личные рекорды именно на Спартакиаде.

О зрителях

Было очень много болельщиков, я даже удивлена. Кто-то скажет, что это детские соревнования, но зрители приходили, болели, например, на хоккее было много болельщиков. И хоккейные, и конькобежные соревнования, точно знаю, можно было смотреть онлайн. Около 20 тысяч болельщиков посмотрели по интернету соревнования конькобежцев, и я сама некоторые забеги пересматривала, потому что мне было интересно то, что не смогла посмотреть живьем.

Это говорит о том, что популярность онлайн трансляций возрастает, и на следующий год, я думаю, надо больше вводить это в других видах спорта. Это будет интересно, потому что есть много людей, которые с энтузиазмом следят и за молодежными соревнованиями.

Моя Спартакиада

Для меня Спартакиада как раз была таким первым большим соревнованием, дорогой в жизнь. Меня на Спартакиаде увидели в 16 лет и взяли в основной состав сборной. Я даже подарок, который мне там подарили, храню до сих пор. Это был такой олимпийский сервиз для чая. Я на него смотрю и говорю: «Вот это мой один из самых первых, важных призов, которые я завоевала».

О финансировании и законодательстве

Несмотря на то, что я не вхожу в комитет по спорту, а нахожусь в комитете по международным делам, я все равно не могу быть безразлична к тому, что происходит в нашей отрасли. Мы в последнее время приняли ряд законопроектов и по спортивному резерву, и по новым стандартам, мне кажется, что нужно немножко дать передышку, чтобы люди начали работать, понимать нюансы и потом, если что-то нужно, подправляли уже мы — законодатели.

Потому что всё время менять законодательство не очень правильно.

Последнее довольно неожиданное новшество, которое было введено в нашей стране впервые — это поддержка детско-юношеских спортивных школ через букмекерские конторы, где люди делают ставки на спорт. Теперь часть этих денег пойдет и на развитие спорта — как спорта высших достижений, так и детского спорта.

Это очень важный аспект, потому что пополнение бюджета будет осуществляться и из внебюджетных источников. Надо посмотреть, как будет работать это новшество, которое касается дополнительных средств в детский спорт.



Сергей Озерин, Александр Бондарев



Фото: Дмитрий Мухаметкулов