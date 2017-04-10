Лос-Анджелес обходит Париж в битве за ОИ-2024?

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Состязание Лос-Анджелеса и Парижа в борьбе за право принять Игры-2024 усиливается. Возможна неожиданная развязка, утверждает издание «Insidethegames». «Советский спорт» пересказывает главное.

Во время недавнего съезда СпортАккорда только на одном заседании — во вторник, 4-го апреля — люди стояли в проходах, в дверях, потому что не хватало мест в зале. Речь шла о докладах перед членами Ассоциации летних Олимпийских международных федераций, которые презентовались двумя кандидатами на проведение Игр-2024.

Разумеется, многие из тех, кто находился в зале заседаний, видели и слышали большую часть этого из многочисленных пресс-релизов, интервью и других презентаций.

Но основательное присутствие заявочных комитетов «Парижа-2024» и «Лос-Анджелеса-2024», которые направили серьезные делегации в датский город (достаточно сказать, что руководили делегациями мэры двух городов — Анна Идальго и Эрик Гарчетти) обеспечило дополнительный уровень интриги. Каждая из сторон умело демонстрировала свои лоббистские усилия, обхаживая серьезных делегатов и прессу.

Лос-Анджелес также был раздражен появлением в отеле и рядом с залом заседаний нескольких экземпляров газеты «Нью-Йорк таймс», украшенной рекламным объявлением из Парижа 2024 года.

В результате любопытство только нарастало по мере приближения презентаций. Когда пришло время шоу, тишина охватила комнату.

«Лос-Анджелес-2024» выступал первым, демонстрируя гладкое и оптимистичное представление, которое было выдержано в типичной американской манере.

Разговоры в зале заседаний и за его пределами, кажется, свидетельствуют, что Лос-Анджелес обошел конкурента. Они заслужили этот небольшой триумф в битве презентаций.

Лос-Анджелес ссылался на то, что у них уже есть олимпийская деревня, куда хоть завтра могут заехать спортсмены. Ее не нужно строить — в то время, как их конкуренту надо проектировать и строить все с нуля.

Париж настаивал на довольно серьезной команде спортсменов, присутствующих в заявочном комитете.

Оба города нарушали регламент презентации, оба затягивали выступления.

Много было взаимной пикировки. Иногда — практически открытый донос о слабых позициях соперника. Журналисты предвкушают серьезные боевые действия.

Заявка Лос-Анджелеса привлекла уже миллион фанатов в фэйсбуке. Париж не дотягивает даже до ста тысяч.

Очевидно, что битва за Олимпийские игры начинает становиться ожесточенной.

Между тем разговоры о том, что эти два кандидата — лучший выбор, и что логично было бы дать им сразу две Олимпиады — 2024-го и 2028-го годов, — эти разговоры набирают силу. Президент МОК Томас Бах встретился с обоими мэрами на съезде SportAccord, и сделка, возможно, уже была закрыта за закрытыми дверьми.

Интрига сохраняется.