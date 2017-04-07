В МОК анонсировали получение киберспортом олимпийского статуса
Киберспорт в будущем может получить статус олимпийского вида. Об этом заявила глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро. Ее слова приводит портал Insidethegames.
«Может ли киберспорт
Решение о том, будут компьютерные игры зимним или летним видом, пока не принято.
Новыми олимпийскими видами спорта на 129-й сессии МОК были признаны серфинг, бейсбол, скалолазание, каратэ и скейтбординг. Они будут включены в программу летних Олимпийских игр-2020 в Токио.
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