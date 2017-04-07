В МОК анонсировали получение киберспортом олимпийского статуса

«Может ли киберспорт когда-нибудь стать олимпийским видом спорта? Мы, безусловно, должны смотреть на кибератлетов как на спортсменов. И я надеюсь, что мы, как комиссия спортсменов, сможем наблюдать за ними. Киберспорт, вероятно, станет олимпийским видом спорта в будущем», — сказала Руджеро.

Решение о том, будут компьютерные игры зимним или летним видом, пока не принято.

Новыми олимпийскими видами спорта на 129-й сессии МОК были признаны серфинг, бейсбол, скалолазание, каратэ и скейтбординг. Они будут включены в программу летних Олимпийских игр-2020 в Токио.