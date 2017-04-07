Деятельность Баха никогда не вызывала подозрений у комиссии МОК по этике
МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Деятельность президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, обвиненного ранее немецким исследовательским центром Correctiv в причастности к коррупционным схемам, никогда не вызывала подозрений у комиссии организации по этике. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе МОК.
«Президент Бах регулярно отчитывается по поводу своей профессиональной деятельности перед комиссией по этике МОК. Его деятельность никогда не вызывала никаких нареканий — ни у комиссии по этике МОК, ни у упомянутых компаний», — говорится в сообщении
Согласно информации, представленной в отчете Correctiv, в период с 2005 по 2009 год Бах, будучи на тот момент вице- президентом МОК, оказывал консультативные услуги компании Ferrostaal. По контракту с фирмой он за 20 рабочих дней в году получал 125 тысяч евро, а также по 5 тысяч евро за зарубежные командировки. Позднее эта компания была обвинена в коррупции и оштрафована мюнхенским судом на 140 млн евро. Также до 2008 года Бах, как утверждается в отчете центра, занимал аналогичный пост в компании Siemens, которая сотрудничала с МОК и получала от него выгодные контракты (в том числе — на обслуживание Олимпиады-2008 в Пекине).
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