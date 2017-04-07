Главу МОК Томаса Баха подозревают в причастности к коррупционным схемам

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Как сообщается, Бах в это время оказывал некие консультативные услуги для крупной промышленной группы Ferrostaal. 59-летний функционер, который тогда занимал пост вице-президента МОК, представлял интересы Ferrostaal за границей, и зарплата Баха, согласно данным центра, составляла 125 тысяч евро за 20 рабочих дней в году. Компания, с которой сотрудничал Бах, была уличена в коррупционных схемах, и в 2011 году суд Мюнхена обязал ее выплатить штраф в размере 140 миллионов евро.

Также Бах с 2000 по 2008 год работал в качестве консультанта в концерне Siemens, который ранее тесно сотрудничал с олимпийским движением, а Олимпийские игры-2008 в Пекине принесли концерну доход в 1,1 миллиард евро.

Как отмечается, Бах был допрошен комиссией МОК по этике на основании вскрывшихся фактов дополнительных доходов, но заверил членов комиссии, что отказался от всех контрактов после того, как в сентябре 2013 года был избран президентом МОК.