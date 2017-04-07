«Многие думают, что тендер был за госбюджеты». Кто оденет сборную России

В конце марта было официально объявлено о том, что на следующие восемь лет экипировщиком олимпийской сборной России будет группа компаний ZA GROUP, владеющая правами на бренд ZASPORT. До этого с 2002 года парадной формой российских олимпийцев обеспечивала компания Bosco. Корреспонденты «Чемпионата» Никита Кузин и Евгений Слюсаренко взяли эксклюзивное интервью у дизайнера и основателя бренда ZASPORT 28-летней Анастасии Задориной, чтобы понять, кто и как будет одевать российских олимпийцев как минимум до Игр 2024 года.

«Победа в тендере стала большой неожиданностью»

— Первый и сразу ключевой вопрос: как получилось, что ваша компания стала экипировщиком олимпийской сборной России?

— Важно сказать, что предложение принять участие в тендере исходило из Олимпийского комитета России. Прежде чем откликнуться, наша команда взвесила свои возможности, пообщалась с партнёрами. Мы прекрасно понимали, что это большая ответственность, принципиально другие объёмы работ, с которыми придётся справляться и материально, и концептуально.



— Вы изначально понимали, что победите?

— Нет. Надежды, конечно, были, но всё равно — решение ОКР стало большой неожиданностью.



— Как объяснить, что ООО «За спорт» возникло в декабре 2016 года, иными словами, уже после начала тендера?

— Это другая история. В конкурсе участвовал именно бренд ZASPORT, созданный в 2012 году, права на который принадлежат моей компании ZA GROUP. Название бренда, к слову, придумала я сама.



— Почему выбрали именно вашу компанию, что вы предложили особенного?

— Наверное, этот вопрос правильнее задать представителем ОКР. Требования к участникам тендера — та информация, которая, насколько я знаю, была в открытом доступе. Никаких секретов. В общем пакете документов необходимо было предоставить свои наработки. Разумеется, демонстрация готовой формы не предполагалась, только эскизы. Всё это мы собрали и отправили в ОКР.



— Глава компании Bosco Михаил Куснирович заявил, что отказался от участия, когда в ОКР огласили желаемую сумму контракта: 650 млн рублей в год. Эта цифра соответствует действительности?

— Думаю, об этом лучше спросить самого господина Куснировича или представителей ОКР. Как ни странно, многие до сих пор думают, что тендер был битвой за госбюджеты. На самом же деле это был конкурс за звание экипировщика олимпийской команды России. И в данном случае компании сами решали, какой бюджет они готовы инвестировать в том числе в развитие олимпийского движения и достойное представление наших спортсменов на Олимпиаде.



— Да, но платить эти деньги теперь вам — если, конечно, информация достоверна.

— Пусть это останется коммерческой тайной. Президент ОКР Александр Жуков заявил, что контракт взаимовыгодный, и я могу только подтвердить это.

— Для вас эта история — бизнес-проект? Вы предполагаете, грубо говоря, на ней заработать?

— Да, планирую. Любой человек, когда идёт на работу, рассчитывает, что ему будут платить. Для меня ZASPORT — ответственная работа, и понятно, что я рассчитываю получать за неё деньги.



— Каким образом?

— Мы мыслим масштабно — не только одеваем олимпийскую сборную и тем самым получаем дополнительное продвижение, но и создаём спортивный casual бренд одежды и аксессуаров по доступным широкой аудитории ценам. В России такого ещё не было. Но, разумеется, не всё сразу. Ступенька за ступенькой. Кроме того, мы будем продолжать работать с корпоративными заказами.



— Сколько человек задействовано в проекте?

— У нас большая команда. Смотрите сами: при создании только одной новой модели футболки работает с десяток людей: дизайнер, конструктор, технолог, швеи, специалисты, занимающиеся тканями. И всё это ради создания одной модели. Плюс продукт-менеджер, который потом придёт к нам с футболкой на утверждение. Получается, чтобы продать, условно говоря, лимон, надо поехать за семенами, вырастить лимонное дерево, собрать плоды, найти рынок сбыта и покупателя, а только потом продать.

«Удивлена, что на нового экипировщика так положительно отреагировали»

— Тем не менее в спортивном мире ваша компания — новичок.

— Не совсем. Мы существуем с 2012 года, работаем с крупными корпоративными клиентами, которые устраивают свои массовые спортивные соревнования. Сотрудничали с волейбольными и футбольными клубами, Москомспортом, с федерацией волейбола, с кёрлингом и многими другими. Недавно как раз обсуждали кёрлинг с Кирой Езех, одним из главных лиц этого вида спорта, когда встречались с ней в Олимпийском комитете.

— То есть вы уже начали контактировать с будущими олимпийцами и федерациями?

— Очень активно этим занимаемся в последнее время, ездим, знакомимся — как с руководителями, так и со спортсменами. Нам очень интересно с ними общаться, мы хотим узнать, что им хотелось бы увидеть, что им нравится. В конечном счёте носить парадную форму предстоит им. Постепенно складывается какое-то общее впечатление, чего хотят спортсмены.



— Было что-то, чего вы не ожидали, в хорошем или в плохом смысле?

— Я была удивлена, что спортсмены настолько положительно отреагировали на то, что у них новый экипировщик. Это не какие-то наши друзья, а незнакомые люди. Приятно, когда кто-то просто звонит, пишет письма и говорит, какие мы молодцы.



— Готовы к тому, что будет и противоположная реакция?

— Мы ко всему готовы. Готовы работать, слушать критику и меняться. В каждом серьёзном деле бывают проблемы. Будем исправляться, если придётся.



— Но у вас права на ошибку нет — Олимпиада уже через девять месяцев.

— Согласна. Наша команда работает в режиме 24/7 и пока идёт даже с опережением графика. Но нужно понимать, что мы имеем дело с нестандартными телами и габаритами. Причём одежда, футболка, шорты — это ещё не самое страшное. А вот обувь… Есть спортсмены, у которых размер ноги 35-й, при этом рост — 1,49. Или вот недавно мы говорили про атлета с 58-м размером ноги. И всех надо экипировать!

— У вашей компании уже был опыт создания обуви?

— Глобального не было, но это не страшно. Не было — значит будет. Мы понимаем, что обувь должна быть суперкомфортной для спортсменов. На днях меня ещё спрашивали: будут ли шубы как элемент парадной формы (смеётся)? Шуб не будет, из меха мы, может, сделаем оторочку на капюшонах парок. В наши дни есть и более экологичные, практичные и одновременно тёплые материалы.



— Планируете с кем-то кооперироваться при создании отдельных деталей парадной экипировки — той же обуви или сумок?

— Разве что составляющих, вроде пластиковых колесиков, которые в нашей стране не производятся. В целом мы будем, насколько это возможно, максимально всё делать своими силами, в России, и при этом использовать новые технологии. Ну вот навскидку — идея, которая в спорте ещё никогда, насколько я знаю, не использовалась: когда размер одежды можно самостоятельно регулировать.

«К Олимпиаде-2018 на выбор представим три вида эскизов»

— Когда публика впервые сможет увидеть ваши олимпийские работы?

— Первая проба — юношеский фестиваль в июле в Венгрии. 31 марта я уже представила ОКР несколько эскизов — как может выглядеть сборная России на этих соревнованиях. Точно могу сказать, что за работу нашей команды мне не стыдно. Я горжусь тем, как у нас получилось. Мы все сами с удовольствием носили бы эту форму.



— Экипировка для юношеского фестиваля хотя бы на уровне концепции будет напоминать ту, с которой сборная России поедет на зимнюю Олимпиаду-2018?

— Нет, это совсем разные истории. Не говоря уже о масштабах. Конечно, все идеи на Пхёнчхан у нас в разработке, но озвучивать их я пока не имею права.



— Хотя бы намекните, чего нам ожидать — стилизацию под русские мотивы, что делал Bosco, или более космополитичный стиль?

— У Bosco была своя стилистика, у нас будет своя. Для этой компании в своё время это был такой же новый опыт, как и для нас. При формировании стиля мы будем исходить из самых разных соображений, в том числе актуальных трендов. Восточные мотивы, яркие краски, животные, фрукты, овощи — это всё не про нас. Мы будем двигаться в другом направлении: с элементами патриотизма, в ногу с мировыми тенденциями в дизайне.



— «Искандеры», «тополя» будут на майках?

— Мне приятно, что вы помните про ту нашу идею (в 2014 году Задорина организовала акцию «Модный ответ — санкциям нет!» — обмен предметов импортной одежды на футболки с надписями: «Тополь санкций не боится», «Санкции? Не смешите мои Искандеры» и т. д. — Прим. «Чемпионата»). Но с того времени много воды утекло, я предпочитаю смотреть вперёд.

— Как будет проходить утверждение олимпийской формы-2018?

— По договору с ОКР мы должны представить три вида эскизов. Иными словами, три варианта коллекции, три направления с полным комплектом, более 60 наименований — от носков до шапок. Исполком ОКР изучит наши предложения и выберет одно из них. Это произойдёт уже в конце апреля. Через полгода, в конце ноября, должны открыться первый флагманский магазин ZASPORT и экипировочный центр. И там состоится уже первая презентация олимпийской формы.



— В соцсетях обратили внимание на лаконичность вашего логотипа и фирменного стиля. Это временный вариант?

— Почему же? Нам очень нравится, как он выглядит. Во-первых, это, как вы правильно сказали, лаконичность. Это же спокойствие, это дружественно и аккуратно. Во-вторых, это последняя модная тенденция в написании шрифтов. И у нас очень самодостаточное название бренда — кто бы его ни читал, русскоязычный или англоговорящий, сразу понятно, за что мы. Дополнительные элементы, в том числе графические, здесь излишни.

— То есть этот вариант окончательный?

— Да, в олимпийской экипировке точно будет использоваться этот логотип ZASPORT. Правда, есть и второй лого, абсолютно другой и с другим функционалом, его мы представим отдельно.

«Тренеры говорили, что я перспективная»

— С кем из людей спорта вы дружите или поддерживаете отношения?

— С Татьяной Навкой, Анастасией Гребёнкиной. Можно, наверное, назвать, и Евгения Плющенко — мой маленький сын снялся в клипе с участием Евгения, и с тех пор мы с ним, можно сказать, виртуально знакомы. Хотя больше общаемся с его женой, Яной Рудковской, тема моды нам обеим близка. С теннисисткой Настей Мыскиной я познакомилась очень давно, ещё на телевидении, на своей первой работе. Она там вела передачу, а я ей помогала в выборе одежды. Так и подружились. А сейчас я общаюсь со спортсменами, с представителями федераций каждый день.



— А сами спортом занимались хотя бы на любительском уровне?

— Художественной гимнастикой в Германии, где прожила всё детство. Тренеры говорили, что я перспективная, дома до сих пор хранятся детские медали. Но потом мы переехали из одного города в другой, секции художественной гимнастики там не было, так что я перешла на бальные танцы. Но, честно сказать, до сих пор немного жалею, что у меня не получилось с гимнастикой. А если говорить о сегодняшнем дне, то занимаюсь плаванием, верховой ездой.



— В Интернете пишут, что вы дочь довольно известного человека, занимающего высокий пост на госслужбе.

— Вы уверены в этой информации? Я видела, что даже фамилию везде пишут по-разному.



— Не уверены, потому и спрашиваем.

— Это личный вопрос, давайте оставим его без комментариев. Скажу только, что благодарна своим родителям за то воспитание и образование, которое они мне обеспечили. Я ими очень горжусь. Изо всех сил постараюсь дать своему сыну как минимум не меньше, а лучше больше.