Олимпийский металлолом: 68 медалей на свалке истории
Международный олимпийский комитет завершает самый масштабный в истории пересмотр результатов летних Игр — после перепроверки замороженных
допинг-проб аннулированы результаты 68 медалистов Пекина-2008 и Лондона-2012. Спортсмены, вовлеченные в грандиозный обмен наградами, оказываются в двусмысленной ситуации, даже если они не попали в число обвиняемых.
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Вчера Объединенный мир борьбы (UWW) официально объявил российского
— Бахтияра могу поздравить, что ж, это еще одна медаль в копилку российской сборной, — сказал в интервью ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. — Но это печальная ситуация для Артура — это большой спортсмен и мой большой друг. Желаю ему сил, в любом случае как были близкими людьми, так и останемся.
На самом деле мало кто из спортсменов, попавших в медальную круговерть, закрученную МОК в результате перепроверки
Бахтияр Ахмедов — один из немногих наших соотечественников, выигравших
По идее шоу с грандиозным переписыванием олимпийской истории призвано показать всем потенциальным допингерам: обманывать
Конечно, на все это можно сказать: «Не надо нарушать антидопинговые правила, и тогда не будет никаких пересмотров». Однако справедливость, как известно, понятие субъективное. И по большому счету восстановить ее спустя много лет невозможно в принципе, даже если отодвинуть в сторону эмоции. Тому же Бахтияру Ахмедову уже никто не вернет разницу между призовыми за второе и первое место, а она наверняка исчисляется миллионами. Да и нужно ли это самому спортсмену в нынешних обстоятельствах?
Олег ШАМОНАЕВ.
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