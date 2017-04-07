Олимпийский металлолом: 68 медалей на свалке истории

Вчера Объединенный мир борьбы (UWW) официально объявил российского борца-вольника Бахтияра Ахмедова чемпионом Олимпиады-2008. Золото в самой престижной супертяжелой весовой категории наш спортсмен получит вместо Артура Таймазова из Узбекистана, в пробе которого через восемь лет после окончания Игр нашли запрещенные вещества туринабол и станозолол. Сам Ахмедов давно закончил карьеру, и его именем даже успели назвать спортзал в селении Нижнее Казанище Буйнакского района Дагестана. Наверное, сейчас земляки Бахтияра получили новый повод для радости, хотя радость эта будет со странным привкусом.

— Бахтияра могу поздравить, что ж, это еще одна медаль в копилку российской сборной, — сказал в интервью ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. — Но это печальная ситуация для Артура — это большой спортсмен и мой большой друг. Желаю ему сил, в любом случае как были близкими людьми, так и останемся.

На самом деле мало кто из спортсменов, попавших в медальную круговерть, закрученную МОК в результате перепроверки допинг-проб двух злополучных Олимпиад, сейчас знает, как реагировать на «вскрытые факты». Многие из «уличенных» не видят смысла оправдываться — у них теперь другие жизненные приоритеты. Те же, кто оказался осчастливлен более высоким местом, во-первых, понимает, что это произошло благодаря чужому несчастью. А во-вторых, такой человек оказывается в роли любовника, в постель к которому предмет его обожания пробирается спустя много лет после того, как о нем перестали грезить. Далеко не в каждом подобная ситуация снова разожжет огонь страсти.

Бахтияр Ахмедов — один из немногих наших соотечественников, выигравших из-за последних пересмотров результатов. По большей части россияне своих наград лишались. В первую очередь потому, что новая методика перепроверки проб направлена главным образом против анаболических стероидов, которыми, как теперь выясняется, злоупотребляли в странах бывшего СССР, а также в сборных, связанных с «советской школой». Возможно, если бы МОК искал другие классы запрещенных веществ, результат мог оказаться совсем другим. Но дело даже не в этом. Эксперимент с массовым «восстановлением справедливости», затеянный в Лозанне, представляется бомбой под спорт высших достижений.

По идее шоу с грандиозным переписыванием олимпийской истории призвано показать всем потенциальным допингерам: обманывать допинг-контроль бесполезно. Дескать, махинации с запрещенными веществами и методами рано или поздно раскроются, даже если в первое время все будет о’кей. Однако нынешний масштаб поимки «обманщиков» приводит совершенно к другому выводу. Мнение о том, что «допинг употребляют все, просто не всех ловят», лишь укореняется. Кроме того, ценность олимпийского успеха окончательно девальвируется. Важными становятся не победные эмоции, а хитрые методики, при помощи которые биоматериалы спортсменов препарируются в лабораториях.

Конечно, на все это можно сказать: «Не надо нарушать антидопинговые правила, и тогда не будет никаких пересмотров». Однако справедливость, как известно, понятие субъективное. И по большому счету восстановить ее спустя много лет невозможно в принципе, даже если отодвинуть в сторону эмоции. Тому же Бахтияру Ахмедову уже никто не вернет разницу между призовыми за второе и первое место, а она наверняка исчисляется миллионами. Да и нужно ли это самому спортсмену в нынешних обстоятельствах?

Олег ШАМОНАЕВ.