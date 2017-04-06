Оргкомитет Токио-2020 начал сбор смартфонов для переработки в медали

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Оргкомитет собирается собрать около восьми тонн металлов — около 40 кг золота, 4,9 т серебра и 2,9 т бронзы. При этом обладатели смартфонов, сдавшие их на переработку, смогут отслеживать процесс создания медалей с помощью специального QR-кода.



Летние Олимпийские игры в 2020 году пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.