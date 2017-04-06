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https://sport.mail.ru/news/olympics/29341762/
6 апреля 2017, 19:42 | Олимпизм | ТАСС

Ребекка Эдвардс назначена директором МОК по стратегическим коммуникациям

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о назначении Ребекки Эдвардс директором по стратегическим коммуникациям. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

«Она принесет богатый опыт в корпоративные и некоммерческие коммуникации, также как большую любовь к спорту, — сказал генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер. — МОК выиграет от ее стратегического понимания своей миссии».

«Я хочу использовать свои профессиональные и личные интересы в этой роли, — сказала Эдвардс. — Я уверена в большом потенциале спорта, как проводника мира и прогресса во всем мире. Это особенно актуально сейчас, когда есть огромная возможность увеличить объем и влияние более возвышенных бесед, направленных на развитие человека во всем мире».
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