Ребекка Эдвардс назначена директором МОК по стратегическим коммуникациям

«Она принесет богатый опыт в корпоративные и некоммерческие коммуникации, также как большую любовь к спорту, — сказал генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер. — МОК выиграет от ее стратегического понимания своей миссии».

«Я хочу использовать свои профессиональные и личные интересы в этой роли, — сказала Эдвардс. — Я уверена в большом потенциале спорта, как проводника мира и прогресса во всем мире. Это особенно актуально сейчас, когда есть огромная возможность увеличить объем и влияние более возвышенных бесед, направленных на развитие человека во всем мире».