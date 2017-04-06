МОК не потеряет спонсоров после решения НХЛ не посылать игроков лиги на Олимпиаду
МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) не рискует потерять спонсоров после решения Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков лиги на Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе МОК.
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В понедельник комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига не намерена приостанавливать регулярный чемпионат в следующем сезоне и не планирует давать своим игрокам разрешение на участие в Олимпиаде 2018 года.
«Нет, для нас это не является поводом для беспокойства, наши партнеры не поднимали этот вопрос. Наши спонсорские соглашения гораздо шире, чем конкретный вид спорта, представленный на Играх», — говорится в сообщении МОК.
«По всему миру
Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 года. Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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