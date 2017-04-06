Колобков заявил, что не работал бы без веры в допуск россиян к Олимпиаде-2018
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Павел Колобков не занимал бы пост министра спорта РФ, если бы не верил в допуск сборной России к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Об этом он заявил в интервью британскому порталу Inside thе games.
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«Не должно быть никаких дискуссий, что российская команда не сможет принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Если бы я в это не верил, то мне бы не стоило занимать свой пост», — сказал Колобков.
8 июля независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком ВАДА рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В результате сборная России была представлена на Играх-2016 в усеченном составе, а российские паралимпийцы вообще не приняли участие в Олимпиаде в
Зимние Игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
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