Олимпийские чемпионы проведут зарядку для астанчан

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Организаторы мероприятия — аппарат акима района «Алматы» совместно с ЗОЖ города Астаны, Управление физической культуры и спорта и Управление молодежной политики города Астаны.

В рамках марафона для жителей и гостей столицы пройдет утренняя зарядка с олимпийскими чемпионами — Ольгой Шишигиной и Бахтияром Артаевым.

Для участия в марафоне приглашаются жители и гости столицы.