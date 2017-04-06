Олимпийские чемпионы проведут зарядку для астанчан
7 апреля в столичном Триатлон парке в 10:00 в рамках Всемирного дня здоровья состоится весенний марафон «Спорт — это сила, спорт — это жизнь», посвященный международной выставке EXPO-2017, сообщает astana.gov.kz.
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Организаторы мероприятия — аппарат акима района «Алматы» совместно с ЗОЖ города Астаны, Управление физической культуры и спорта и Управление молодежной политики города Астаны.
В рамках марафона для жителей и гостей столицы пройдет утренняя зарядка с олимпийскими чемпионами — Ольгой Шишигиной и Бахтияром Артаевым.
Для участия в марафоне приглашаются жители и гости столицы.
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