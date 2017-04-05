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https://sport.mail.ru/news/olympics/29321806/
5 апреля 2017, 12:55 | Олимпизм | ТАСС

ОКР: Проведение олимпийского турнира по хоккею летом выглядело бы карикатурно

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Идея Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проводить олимпийский турнир в летний период является нелогичной и противоречит олимпийским принципам. Об этом ТАСС заявил руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Казиков.

Игорь Казиков заявил что на его памяти никогда не обсуждалась идея проведения олимпийских соревнований вне временных рамок Игр. Увеличить
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НХЛ, которая в понедельник отказалась приостанавливать регулярный чемпионат сезона-2017/18 на время проведения Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, что не позволит хоккеистам лиги принять участие в Играх, предлагала Международному олимпийскому комитету (МОК) организовать хоккейный турнир в летнее время.

«Проводить хоккейный турнир летом — карикатурно и неправильно, большого интереса к нему уже не будет. Олимпийский игры — комплексное соревнование, смысл проведения которых заключается в том, что они проходят в одно время и в одном месте. Так что я считаю такую затею нелогичной, это пустая трата времени», — сказал Казиков.

Собеседник агентства сообщил, что на его памяти никогда не обсуждалась идея проведения олимпийских соревнований вне временных рамок Игр. «К тому же нельзя забывать о том, что летом, после окончания сезона, хоккеисты уже находятся в «спячке», — отметил он.

Казиков считает, что даже без участия игроков из НХЛ олимпийский хоккейный турнир будет не менее интересным. «Для России уж точно», — заметил он.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля.
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