ВАДА получило от Саудовской Аравии дополнительный взнос в размере $ 100 тыс

Средства будут направлены на приоритетные вопросы борьбы с допингом в спорте, сообщает официальный сайт ВАДА.



Этот взнос является дополнением к ежегодному вкладу Саудовской Аравии, который составляет $ 43 806.



«ВАДА ценит стремление Саудовской Аравии предоставить дополнительное финансирование, которое поможет ВАДА в приоритетных вопросах на месяцы и годы вперёд. На недавнем арабском антидопинговом симпозиуме представители Саудовской Аравии признали необходимость увеличения финансирования для успешной работы ВАДА и расширения антидопингового движения. В результате был сделан взнос с размере $ 100 тыс. для усиления борьбы с допингом», — сказал глава ВАДА Крэйг Риди.



С 2014 по 2016 год Саудовская Аравия выделила $ 500 тыс. в специальный фонд антидопинговых исследований.