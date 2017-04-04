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https://sport.mail.ru/news/olympics/29310101/
4 апреля 2017, 14:36 | Олимпизм | ТАСС

Совет спортсменов МПК не поддержал участие россиян в стартах под нейтральным флагом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Совет спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) не поддержал инициативу Паралимпийского комитета России (ПКР) об участии россиян в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Председатель Всероссийского общества инвалидов член Совета Международного паралимпийского комитета чемпион Паралимпийских игр Михаил Терентьев на пресс-конференции по вопросам участия сборной команды России в XV летних Паралимпийских играх 2016 г. в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Увеличить
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Заседание совета состоялось в Бонне с 31 марта по 2 апреля, в нем принимал участие член исполкома ПКР, член совета спортсменов МПК Михаил Терентьев.

«По инициативе Михаила Терентьева на заседании был рассмотрен вопрос о возможном участии российских спортсменов в Паралимпийских играх и предложение о допуске спортсменов под нейтральным флагом. В своем выступлении Терентьев отметил, что одна из главных задач совета спортсменов — защищать права и интересы, обеспечивая равные возможности для всех спортсменов, но в настоящее время многие спортсмены лишены равных возможностей на участие в международных соревнованиях. Однако вариант с участием российских спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным флагом не был поддержан, поскольку такая практика применима только для беженцев или тех стран, где нет национального паралимпийского комитета», — говорится в сообщении.

МПК 7 августа 2016 года приостановил членство ПКР по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В ноябре МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР. В конце января МПК отказал ПКР в просьбе разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпийских игр 2018 года.
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