Пхенчхан-2018. Россия за пределами десятки?

На данный момент в медальном зачете по итогам ЧМ-2017 в зимних олимпийских видах спорта Россия занимает восьмую позицию, имея в своем активе 18 наград, из которых только четыре — высшей пробы. Еще несколько турниров этого зимнего сезона не завершены — ЧМ по керлингу у мужчин и в дабл-миксте, мужскому и женскому хоккею, а также World Team Trophy по фигурному катанию (ближайший аналог олимпийского командного турнира). Они способны изменить позиции некоторых стран, но вряд ли повлияют на общую картину.

НЕМЦЫ — ФАВОРИТЫ

Исходя из результатов этого года, Россия далека не только от повторения в Пхенчхане первого общекомандного места Сочи-2014, но даже и от тройки сильнейших. Закономерный спад результатов после домашних Игр был виден еще по итогам ЧМ-2015 и продолжился в следующие два года. Российских чемпионов мира-2017 легко перечислить поименно: мужская биатлонная эстафета (Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин), Евгения Медведева в женском одиночном фигурном катании, Евгений Устюгов в лыжном скиатлоне и он же в паре с Никитой Крюковым в лыжном командном спринте.

Общее снижение результатов связано со многими факторами. Из-за доклада Ричарда Макларена некоторые российские спортсмены не могли соревноваться, а на других оказывалось давление в связи с допинговыми историями. Кроме того, после домашних Игр внимание к зимним видам несколько снизилось — в сборных серьезно уменьшилось количество именитых зарубежных специалистов, проводится меньше дорогостоящих сборов и так далее. Кроме того, некоторые лидеры наших сборных в этом году по разным причинам пропустили важные старты.

18 медалей 2017 года нашей страной были завоеваны в восьми видах спорта, что довольно много. Однако у России на данный момент нет зимних видов спорта, которые можно было бы назвать нашими «коронными». 20 лет назад это определение было справедливо для лыж и фигурного катания. Сейчас на них по-прежнему возлагается большая надежда, но безоговорочного доминирования уже не наблюдается.

А вот у других стран-лидеров медального зачета ЧМ-2017 есть свои «коронки». Германия получила 18 наград высшей пробы в шести видах спорта. Семь из них были завоеваны в биатлоне, по три — в санях, бобслее и двоеборье, еще по одной — в прыжках с трамплина и скелетоне. Правда, в мужских бобах-четверках немцы заработали на ЧМ две высшие награды, поскольку их экипажи показали одинаковые результаты по итогам четырех попыток. Но на общую картину это не влияет. Германия одержала также победу в медальном зачете по итогам ЧМ-2015 и является главным фаворитом предстоящих Игр в Пхенчхане.

БИТВА ЗА ПОДИУМ

У занявшей второе место в этом году сборной США золотые награды также были получены в шести видах спорта. Четыре из 11 медалей высшей пробы выиграны во фристайле, а еще три — в коньках. Положение голландцев обычно целиком зависит от того, насколько удачным получится главный старт сезона в коньках. На этот раз на ЧМ-2017 они выиграли восемь золотых наград, плюс еще две добавились в шорт-треке. Суммарно это позволило Голландии выйти аж на третью строчку медального зачета. Все свои награды в этом году страна получила только в двух упомянутых видах спорта.

Норвегия традиционно делает ставку на лыжные гонки. ЧМ в Лахти принес им семь медалей высшей пробы, причем у женщин было выиграно вообще все возможное золото. А вот в других видах спорта они лишь раз завоевали первое место в сноуборде. Но без сомнения скандинавы остаются одними из главных претендентов на позиции в тройке сильнейших медального зачета Пхенчхана-2018.

Сборная Канады после победы на домашних Играх в Ванкувере больше не претендует на то, чтобы выигрывать неофициальный медальный зачет. В 2015 и 2017 годах она несколько недобирала золотых медалей ЧМ, при этом у нее всегда много наград других достоинств. Если в Пхенчхане канадцы будут чуть удачливее, то смогут побороться за тройку сильнейших общего зачета.

Традиционно большое количество наград собирают в последние годы также австрийцы и французы. Претендовать на тройку сильнейших общего зачета в Пхенчхане им чуть сложнее, но они наверняка окажутся в середине первой десятки, а значит будут одними из основных соперников России.

В нижней части таблицы по итогам ЧМ-2017 отметим результат Новой Зеландии — четыре награды в трех разных видах спорта. А ведь до сих пор страна завоевала на зимних Играх только одну медаль в 1992 году. Хозяева Олимпиады-2018 в этом сезоне также не блеснули. Хозяева предстоящих игр — корейцы — сохраняют примерно те же показатели, которые у них были в последние годы.

Если за год не произойдет серьезных изменений в раскладе сил, то в неофициальном командном зачете России в Пхенчхане-2018 предстоит борьба за место в середине первой десятки, но возможно она окажется в нижней ее половине. Однако время, для того чтобы выправить ситуацию у нас еще есть.