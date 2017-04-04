Пхенчхан-2018. Россия за пределами десятки?
Судя по результатам чемпионатов мира зимнего сезона-2017, наша сборная не будет бороться за высокие места в командном зачете.
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На данный момент в медальном зачете по итогам ЧМ-2017 в зимних олимпийских видах спорта Россия занимает восьмую позицию, имея в своем активе 18 наград, из которых только четыре — высшей пробы. Еще несколько турниров этого зимнего сезона не завершены — ЧМ по керлингу у мужчин и в
НЕМЦЫ — ФАВОРИТЫ
Исходя из результатов этого года, Россия далека не только от повторения в Пхенчхане первого общекомандного места Сочи-2014, но даже и от тройки сильнейших. Закономерный спад результатов после домашних Игр был виден еще по итогам ЧМ-2015 и продолжился в следующие два года. Российских чемпионов мира-2017 легко перечислить поименно: мужская биатлонная эстафета (Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин), Евгения Медведева в женском одиночном фигурном катании, Евгений Устюгов в лыжном скиатлоне и он же в паре с Никитой Крюковым в лыжном командном спринте.
Общее снижение результатов связано со многими факторами.
18 медалей 2017 года нашей страной были завоеваны в восьми видах спорта, что довольно много. Однако у России на данный момент нет зимних видов спорта, которые можно было бы назвать нашими «коронными». 20 лет назад это определение было справедливо для лыж и фигурного катания. Сейчас на них
А вот у других
БИТВА ЗА ПОДИУМ
У занявшей второе место в этом году сборной США золотые награды также были получены в шести видах спорта. Четыре из 11 медалей высшей пробы выиграны во фристайле, а еще три — в коньках. Положение голландцев обычно целиком зависит от того, насколько удачным получится главный старт сезона в коньках. На этот раз на ЧМ-2017 они выиграли восемь золотых наград, плюс еще две добавились в
Норвегия традиционно делает ставку на лыжные гонки. ЧМ в Лахти принес им семь медалей высшей пробы, причем у женщин было выиграно вообще все возможное золото. А вот в других видах спорта они лишь раз завоевали первое место в сноуборде. Но без сомнения скандинавы остаются одними из главных претендентов на позиции в тройке сильнейших медального зачета Пхенчхана-2018.
Сборная Канады после победы на домашних Играх в Ванкувере больше не претендует на то, чтобы выигрывать неофициальный медальный зачет. В 2015 и 2017 годах она несколько недобирала золотых медалей ЧМ, при этом у нее всегда много наград других достоинств. Если в Пхенчхане канадцы будут чуть удачливее, то смогут побороться за тройку сильнейших общего зачета.
Традиционно большое количество наград собирают в последние годы также австрийцы и французы. Претендовать на тройку сильнейших общего зачета в Пхенчхане им чуть сложнее, но они наверняка окажутся в середине первой десятки, а значит будут одними из основных соперников России.
В нижней части таблицы по итогам ЧМ-2017 отметим результат Новой Зеландии — четыре награды в трех разных видах спорта. А ведь до сих пор страна завоевала на зимних Играх только одну медаль в 1992 году. Хозяева Олимпиады-2018 в этом сезоне также не блеснули. Хозяева предстоящих игр — корейцы — сохраняют примерно те же показатели, которые у них были в последние годы.
Если за год не произойдет серьезных изменений в раскладе сил, то в неофициальном командном зачете России в Пхенчхане-2018 предстоит борьба за место в середине первой десятки, но возможно она окажется в нижней ее половине. Однако время, для того чтобы выправить ситуацию у нас еще есть.
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