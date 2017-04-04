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4 апреля 2017, 8:23 | Олимпизм | Р-Спорт

WADA в мае рассмотрит отчет о прогрессе РУСАДА в восстановлении в правах

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт. Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по контролю за соответствием кодексу организации на заседаниях 17 и 18 мая представит доклад по вопросу прогресса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в вопросе восстановления в правах.

WADA в ноябре 2015 года на фоне обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил признало РУСАДА несоответствующим кодексу организации. В марте глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выражал надежду, что восстановление РУСАДА в правах произойдет до мая 2017 года.

Как сообщается на официальном сайте WADA, результаты отчета независимого комитета по РУСАДА будут доложены и обсуждены на заседаниях исполнительного комитета и совета учредителей WADA, которые пройдут 17 и 18 мая в Монреале.
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