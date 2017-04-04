Организаторы Игр-2018 в Пхенчхане гарантируют защиту от вирусов

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Накануне проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане министерство здравоохранения Южной Кореи всерьез озаботилось профилактикой разного рода инфекционных заболеваний в стране. Особое внимание уделено пресечению вспышки ближневосточного респираторного синдрома (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus, MERS-CoV), поразившего Корею в 2015 году.

Заместитель главного врача международной клиники корейской медицины Часэн, доктор медицинских наук, член Team-Doctor (медицинской комиссии) корейского научного общества спорта Ким Ха Ныль заявил «Известиям», что, несмотря на спокойную эпидемическую ситуацию в стране, во время Олимпиады будет сделано всё, чтобы исключить даже вероятность распространения инфекций. Специалист уверяет, что в Пхенчхане невозможны ситуации, аналогичные возникшим во время летних Олимпийских игр 2016 года. Тогда за несколько месяцев до начала Игр в Рио-де-Жанейро 18 спортсменов из разных стран отказались от участия в Олимпиаде из-за распространения вируса лихорадки Зика.

— В медицинском смысле у нас относительно безопасная страна, — рассказал Ким Ха Ныль. — Два года назад был случай эпидемии MERS — это грипп с Ближнего Востока. Был серьезный переполох. Но на основе этого опыта в Южной Корее усилили борьбу со всевозможными инфекциями. Несмотря на то что наше министерство здравоохранения не прогнозирует серьезных угроз эпидемий на время Олимпийских и Паралимпийских игр, оргкомитет соревнований совместно со всеми медицинскими службами осуществляет усиленный контроль в этом направлении.

По его словам, уже сейчас планируется ввести усиленный режим санитарного контроля всех павильонов, занимающихся медицинским обеспечением спортсменов и зрителей. При этом очень жестко проверяются любые медицинские препараты.

— Мы полагаем, что в зимний период во время Олимпиады в Пхенчхане никаких проблем с вирусами и заболеваниями не будет, — заявил Ким Ха Ныль. — Даже наша клиника «Часэн», специализирующаяся на лечении суставов и спортивных травм методами восточной медицины, прошла серию проверок перед получением лицензии на деятельность своего павильона во время Игр. И это при том, что у нас устойчивая репутация. Мы оказываем помощь и консультируем таких знаменитых спортсменов, как футболист «Манчестер Юнайтед» Пак Джи Сун, олимпийская чемпионка 2010 года по фигурному катанию Ю На Ким и двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе из лука Чо Юн Чжон, а в 2008—2009 годах мы работали с легендарным российским фигуристом Евгением Плющенко. Так что контроль очень жесткий, и иностранные гости Игр, включая россиян, могут быть спокойны.

ХХIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Паралимпийские игры намечены на период с 9 по 18 марта того же года.