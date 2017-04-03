Шансы Лос-Анджелеса на Олимпиаду 2024 года не снизились после победы Трампа
Мэр
Лос-Анжелеса Эрик Гарсетти заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не повлияла на шансы заявки города принять летние Олимпийские Игры-2024, сообщил XSport.
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Мэр
Слова Гарсетти передает insidethegames.biz:
«Есть полная поддержка президента, и это не имеет отношения к политическим вопросам, где у нас есть разногласия. Олимпийское движение — вне политики. Не думаю, что люди помнят, кто были президенты последних десяти стран, выигрывавших право принимать Игры… Наша страна и наш город объединились вокруг олимпийской заявки».
Гарсетти также утверждает, что никаких негативных комментариев от МОК по поводу запрета представителям семи мусульманских стран на въезд в США не было. Мэр также с гордостью сообщил, что заявка
Выборы столицы летних Олимпийских игр-2024 состоятся 13 сентября 2017 года на 130-й сессии МОК в столице Перу — Лиме.
На право принимать Игры-2024, кроме
Соединенные Штаты не принимали Олимпийские игры с 2002 года, а летние — с 1996-го. Впрочем, и Европа к 2024 году успеет соскучиться по Играм. Если не считать скандальные Сочи-2014, последними Играми в Европе был зимний Турин-2006, а летними — Афины-2004.
Напомним, ближайшие три Олимпиады примет Азия — зимние Игры-2018 состоятся в корейском Пхенчхане, летние Игры-2020 — в Токио, а зимние-2022 — в Пекине. Сразу четыре претендента на Белую Олимпиаду-2022 — Осло, Стокгольм, Мюнхен и Краков —
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