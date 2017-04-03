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https://sport.mail.ru/news/olympics/29299072/
3 апреля 2017, 18:00 | Олимпизм | УНИАН

Шансы Лос-Анджелеса на Олимпиаду 2024 года не снизились после победы Трампа

Мэр Лос-Анжелеса Эрик Гарсетти заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не повлияла на шансы заявки города принять летние Олимпийские Игры-2024, сообщил XSport.

<nobr>Лос-Анджелес</nobr> является одним из двух кандидатов выиграть олимпийскую заявку. Увеличить
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Мэр Лос-Анджелеса во время предвыборной гонки был активным сторонником Хиллари Клинтон.

Слова Гарсетти передает insidethegames.biz:

«Есть полная поддержка президента, и это не имеет отношения к политическим вопросам, где у нас есть разногласия. Олимпийское движение — вне политики. Не думаю, что люди помнят, кто были президенты последних десяти стран, выигрывавших право принимать Игры… Наша страна и наш город объединились вокруг олимпийской заявки».

Гарсетти также утверждает, что никаких негативных комментариев от МОК по поводу запрета представителям семи мусульманских стран на въезд в США не было. Мэр также с гордостью сообщил, что заявка Лос-Анжелеса получила одобрение 88% жителей города.

Выборы столицы летних Олимпийских игр-2024 состоятся 13 сентября 2017 года на 130-й сессии МОК в столице Перу — Лиме.

На право принимать Игры-2024, кроме Лос-Анджелеса, претендует только Париж. Еще три европейских города — Будапешт, Рим и Гамбург — отказались от участия в конкурсе.

Соединенные Штаты не принимали Олимпийские игры с 2002 года, а летние — с 1996-го. Впрочем, и Европа к 2024 году успеет соскучиться по Играм. Если не считать скандальные Сочи-2014, последними Играми в Европе был зимний Турин-2006, а летними — Афины-2004.

Напомним, ближайшие три Олимпиады примет Азия — зимние Игры-2018 состоятся в корейском Пхенчхане, летние Игры-2020 — в Токио, а зимние-2022 — в Пекине. Сразу четыре претендента на Белую Олимпиаду-2022 — Осло, Стокгольм, Мюнхен и Краков — из-за дороговизны проекта отказались от заявки на Игры.
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