Шансы Лос-Анджелеса на Олимпиаду 2024 года не снизились после победы Трампа

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мэр Лос-Анджелеса во время предвыборной гонки был активным сторонником Хиллари Клинтон.

Слова Гарсетти передает insidethegames.biz:

«Есть полная поддержка президента, и это не имеет отношения к политическим вопросам, где у нас есть разногласия. Олимпийское движение — вне политики. Не думаю, что люди помнят, кто были президенты последних десяти стран, выигрывавших право принимать Игры… Наша страна и наш город объединились вокруг олимпийской заявки».

Гарсетти также утверждает, что никаких негативных комментариев от МОК по поводу запрета представителям семи мусульманских стран на въезд в США не было. Мэр также с гордостью сообщил, что заявка Лос-Анжелеса получила одобрение 88% жителей города.

Выборы столицы летних Олимпийских игр-2024 состоятся 13 сентября 2017 года на 130-й сессии МОК в столице Перу — Лиме.

На право принимать Игры-2024, кроме Лос-Анджелеса, претендует только Париж. Еще три европейских города — Будапешт, Рим и Гамбург — отказались от участия в конкурсе.

Соединенные Штаты не принимали Олимпийские игры с 2002 года, а летние — с 1996-го. Впрочем, и Европа к 2024 году успеет соскучиться по Играм. Если не считать скандальные Сочи-2014, последними Играми в Европе был зимний Турин-2006, а летними — Афины-2004.