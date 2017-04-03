Россиянка Анна Аржанова избрана вице-президентом совета ARISF

Аржанова была избрана на этот пост после того, как генеральный секретарь Международной федерации флорбола Джон Лилжелунд снял свою кандидатуру по неизвестным причинам.

Аржанова, возглавляющая CMAS с 2013 года, также является президентом Федерации подводного спорта России.