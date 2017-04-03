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3 апреля 2017, 18:03 | Олимпизм | ТАСС

Россиянка Анна Аржанова избрана вице-президентом совета ARISF

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Глава Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) россиянка Анна Аржанова избрана вице-президентом совета Ассоциации международных спортивных федераций, признанных МОК (ARISF). Об этом сообщает портал Inside the games.

Аржанова была избрана на этот пост после того, как генеральный секретарь Международной федерации флорбола Джон Лилжелунд снял свою кандидатуру по неизвестным причинам.

Аржанова, возглавляющая CMAS с 2013 года, также является президентом Федерации подводного спорта России.
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