Inside the games: Будапешт может вернуться в борьбу за право принять ОИ-2024

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По информации издания, представители оргкомитета «Будапешт-2024» прибыли на конвенцию «СпортАккорд» в Орхусе. «Представители оргкомитета прибыли на конвенцию и выглядят очень позитивно. Есть вероятность, что они вернутся в борьбу», — говорится в сообщении издания.