Inside the games: Будапешт может вернуться в борьбу за право принять ОИ-2024
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Будапешт может возобновить борьбу за право стать городом — организатором летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает портал Inside the games.
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По информации издания, представители оргкомитета «Будапешт-2024» прибыли на конвенцию «СпортАккорд» в Орхусе. «Представители оргкомитета прибыли на конвенцию и выглядят очень позитивно. Есть вероятность, что они вернутся в борьбу», — говорится в сообщении издания.
Будапешт прошел все предварительные этапы отбора, однако в феврале текущего года
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