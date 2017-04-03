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3 апреля 2017, 17:44 | Олимпизм | ТАСС

Inside the games: Будапешт может вернуться в борьбу за право принять ОИ-2024

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Будапешт может возобновить борьбу за право стать городом — организатором летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает портал Inside the games.

<em>МОСКВА 3 апреля. /ТАСС/.</em> Будапешт может возобновить борьбу за право стать городом — организатором летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает портал Inside the games. Увеличить
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По информации издания, представители оргкомитета «Будапешт-2024» прибыли на конвенцию «СпортАккорд» в Орхусе. «Представители оргкомитета прибыли на конвенцию и выглядят очень позитивно. Есть вероятность, что они вернутся в борьбу», — говорится в сообщении издания.

Будапешт прошел все предварительные этапы отбора, однако в феврале текущего года из-за недовольства граждан города было объявлено о снятии заявки столицы Венгрии. На данный момент претендентами на Олимпиаду-2024 являются Париж и Лос-Анджелес.
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