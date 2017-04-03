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3 апреля 2017, 16:57 | Олимпизм | УНИАН

24 октября будет зажжен огонь зимней Олимпиады

24 октября в греческой Олимпии состоится церемония зажжения Олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает НОК Украины.

Олимпийские факелы поднимут на высоту 700 метров. Увеличить
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После недельного путешествия по Греции огонь будет передан организаторам самого главного зимнего старта четырехлетия.

Сам факел имеет длину 700 мм. Эта цифра выбрана неслучайно, ведь столица Олимпийских игр-2018 находится на высоте 700 метров над уровнем моря. Факел выполнен в белых и золотых цветах, именно в такую цветовую гамму будут одеты и участники эстафеты Олимпийского огня.

Факел сконструирован таким образом, что пламя не погаснет, какими бы не были погодные условия, в том числе в сильный ветер и в снег.
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