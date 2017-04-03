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3 апреля 2017, 16:48 | Олимпизм | Чемпионат.com

Колобков встретился с Риди в рамках конвенции «СпортАккорд» в Орхусе

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди пообщался с министром спорта России Павлом Колобковым в рамках международной конвенции «СпортАккорд» в Орхусе.

Об этом сообщил журналист Inside the Games Ник Батлер в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что Риди 3 апреля проведёт встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, на которой будет поднят вопрос сроков восстановления в правах Российского антидопингового агентства.
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