Колобков встретился с Риди в рамках конвенции «СпортАккорд» в Орхусе
Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди пообщался с министром спорта России Павлом Колобковым в рамках международной конвенции «СпортАккорд» в Орхусе.
Об этом сообщил журналист Inside the Games Ник Батлер в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что Риди 3 апреля проведёт встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, на которой будет поднят вопрос сроков восстановления в правах Российского антидопингового агентства.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter