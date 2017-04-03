Колобков встретился с Риди в рамках конвенции «СпортАккорд» в Орхусе

Об этом сообщил журналист Inside the Games Ник Батлер в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что Риди 3 апреля проведёт встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, на которой будет поднят вопрос сроков восстановления в правах Российского антидопингового агентства.