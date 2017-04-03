Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29293794/
3 апреля 2017, 13:17 | Олимпизм | УНИАН

Президент Европейских олимпийских комитетов: Украина — в авангарде европейского олимпизма

Исполняющий обязанности президента Европейских Олимпийских Комитетов Янез Косьянчич по итогам визита в Украину отметил, что Украина находится в авангарде европейского олимпизма, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Европейские Олимпийские Комитеты — это семья которая объединяет 50 <span class=error>НОКов</span> стран континента. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Европейские Олимпийские Комитеты — это семья, которая объединяет 50 НОКов стран континента. Национальный олимпийский комитет Украины — один из лучших. Украина находится в авангарде европейского олимпизма, имея блестящих атлетов, которые одерживают яркие победы. Вместе с тем, Украина имеет мощный Национальный олимпийский комитет во главе с одним из самых известных олимпийцев мира Сергеем Бубкой, который является одним из самых успешных спортивных менеджеров, примером для подражания молодого поколения в Украине, Европе и мире», — подчеркнул Косьянчич.

Как сообщал УНИАН, визит Косьянчича в Украину состоялся 30—31 марта. В частности, он посетил всеукраинскую торжественную церемонию «Герои спортивного года-2017».

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Украинцы пропустят Всемирные военные игры в Сочи

Украинцы пропустят Всемирные военные игры в Сочи

Начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаил Барышев анонсировал отсутствие украинцев на предстоящих Всемирных зимних военных играх, которые пройдут в Сочи в 2017 году. Слова Барышева передает корреспондент «Ленты.ру».
Все новости
03 апреля

В Украине сократилось производство стали

В зоне АТО военный застрелил сослуживца

Дорожники отчитались о количестве засыпанных ям