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«Европейские Олимпийские Комитеты — это семья, которая объединяет 50 НОКов стран континента. Национальный олимпийский комитет Украины — один из лучших. Украина находится в авангарде европейского олимпизма, имея блестящих атлетов, которые одерживают яркие победы. Вместе с тем, Украина имеет мощный Национальный олимпийский комитет во главе с одним из самых известных олимпийцев мира Сергеем Бубкой, который является одним из самых успешных спортивных менеджеров, примером для подражания молодого поколения в Украине, Европе и мире», — подчеркнул Косьянчич.