Президент Европейских олимпийских комитетов: Украина — в авангарде европейского олимпизма
Исполняющий обязанности президента Европейских Олимпийских Комитетов Янез Косьянчич по итогам визита в Украину отметил, что Украина находится в авангарде европейского олимпизма, сообщает
пресс-служба НОК Украины.
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«Европейские Олимпийские Комитеты — это семья, которая объединяет 50 НОКов стран континента. Национальный олимпийский комитет Украины — один из лучших. Украина находится в авангарде европейского олимпизма, имея блестящих атлетов, которые одерживают яркие победы. Вместе с тем, Украина имеет мощный Национальный олимпийский комитет во главе с одним из самых известных олимпийцев мира Сергеем Бубкой, который является одним из самых успешных спортивных менеджеров, примером для подражания молодого поколения в Украине, Европе и мире», — подчеркнул Косьянчич.
Как сообщал УНИАН, визит Косьянчича в Украину состоялся
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