WADA считает бессмысленным расследование дел по пробам с низким уровнем кленбутерола
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на новое расследование немецкого телеканала ARD о положительных допинг-пробах ямайских спринтеров — в агентстве считают нецелесообразным расследование случаев с пробами с низким уровнем кленбутерола.
ARD 2 апреля представил новое расследование, посвященное перепроверке
Позже МОК объяснил отказ от дополнительных изучений низким содержанием запрещенного препарата в пробах. Результаты находились в концентрации ниже 1 нанограмма на 1 миллилитр. Такая дозировка, по мнению МОК, находится в диапазоне возможных случаев употребления зараженного мяса спортсменами.
«История с зараженным кленбутеролом мясом признана всем мировым антидопинговым сообществом. Фактически, когда возникает ситуация с положительным тестом у атлета, который находился в стране, где такое мясо широко распространено, мы считаем нецелесообразным дополнительно доказывать, что продукт, который употреблял спортсмен, был заражен. Особенно, когда речь идет о событиях восьмилетней давности», — следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте WADA.
«С 2011 года агентство провело ряд исследований, направленных на анализ различий в фармакологическом потреблении кленбутерола по сравнению с употреблением зараженного мяса. При этом мы констатируем тот факт, что дисциплинарные разбирательства в отношении спортсменов с низким уровнем запрещенного препарата в организме из стран, в которых существует значительный риск заражения мяса, не имели бы успеха. И при этом это было бы очень несправедливо по отношению к атлетам», — заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.
Также отмечается, что МОК перепроверит пробы спортсменов с Олимпиады в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter