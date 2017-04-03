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https://sport.mail.ru/news/olympics/29292236/
3 апреля 2017, 11:46 | Олимпизм | Р-Спорт

WADA считает бессмысленным расследование дел по пробам с низким уровнем кленбутерола

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на новое расследование немецкого телеканала ARD о положительных допинг-пробах ямайских спринтеров — в агентстве считают нецелесообразным расследование случаев с пробами с низким уровнем кленбутерола.

ARD 2 апреля представил новое расследование, посвященное перепроверке допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года в Пекине, главными героями которого стали ямайские легкоатлеты. Как сообщил ARD, Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA не стали расследовать положительные допинг-пробы ямайских спринтеров, несмотря на найденный в пробах кленбутерол.

Позже МОК объяснил отказ от дополнительных изучений низким содержанием запрещенного препарата в пробах. Результаты находились в концентрации ниже 1 нанограмма на 1 миллилитр. Такая дозировка, по мнению МОК, находится в диапазоне возможных случаев употребления зараженного мяса спортсменами.

«История с зараженным кленбутеролом мясом признана всем мировым антидопинговым сообществом. Фактически, когда возникает ситуация с положительным тестом у атлета, который находился в стране, где такое мясо широко распространено, мы считаем нецелесообразным дополнительно доказывать, что продукт, который употреблял спортсмен, был заражен. Особенно, когда речь идет о событиях восьмилетней давности», — следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте WADA.

«С 2011 года агентство провело ряд исследований, направленных на анализ различий в фармакологическом потреблении кленбутерола по сравнению с употреблением зараженного мяса. При этом мы констатируем тот факт, что дисциплинарные разбирательства в отношении спортсменов с низким уровнем запрещенного препарата в организме из стран, в которых существует значительный риск заражения мяса, не имели бы успеха. И при этом это было бы очень несправедливо по отношению к атлетам», — заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Также отмечается, что МОК перепроверит пробы спортсменов с Олимпиады в Рио-де-Жанейро, у которых были обнаружены следы кленбутерола на Играх в Пекине.
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WADA: Уровень кленбутерола в допинг-пробах с ОИ-2008 составил менее 1 нг/мл

WADA: Уровень кленбутерола в допинг-пробах с ОИ-2008 составил менее 1 нг/мл

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Уровень запрещенного вещества кленбутерола, обнаруженного в допинг-тестах некоторых спортсменов с Олимпийских игр 2008 года, был минимальным и составил менее 1 нг/мл. Об этом сообщается в заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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