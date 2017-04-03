WADA: Уровень кленбутерола в допинг-пробах с ОИ-2008 составил менее 1 нг/мл
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Уровень запрещенного вещества кленбутерола, обнаруженного в
допинг-тестах некоторых спортсменов с Олимпийских игр 2008 года, был минимальным и составил менее 1 нг/мл. Об этом сообщается в заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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В субботу на немецком телеканале ARD вышел очередной фильм о допинге, в котором, в частности, было сказано, что в пробах мочи нескольких спринтеров ямайской олимпийской сборной по легкой атлетике был обнаружен кленбутерол. Несколько источников сообщили немецкому телеканалу, что Международный олимпийский комитет (МОК) знал об этом, но не начал расследование.
WADA считает, что запрещенное вещество могло попасть в организмы спортсменов
В апреле 2016 года лаборатория Лозанны в связи с перепроверкой
По данным ARD, ямайская сборная привозила на Игры своего повара, который готовил из продуктов, привезенных с Ямайки, поэтому вероятность попадания кленбутерола в организм спортсменов этой страны через мясо крайне мала.
В конце января МОК
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