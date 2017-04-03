WADA: уровень кленбутерола в допинг-пробах с ОИ-2008 составил менее 1 нг/мл

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу на немецком телеканале ARD вышел очередной фильм о допинге, в котором, в частности, было сказано, что в пробах мочи нескольких спринтеров ямайской олимпийской сборной по легкой атлетике был обнаружен кленбутерол. Несколько источников сообщили немецкому телеканалу, что Международный олимпийский комитет (МОК) знал об этом, но не начал расследование.

WADA считает, что запрещенное вещество могло попасть в организмы спортсменов из-за употребления зараженного мяса. «Содержание вещества было ниже 1 нг/мл, то есть в диапазоне возможных случаев употребления зараженного мяса», — говорится в заявлении. Ранее именно этим МОК объяснил непроведение расследований по случаям обнаружения кленбутерола в пробах спортсменов с Игр-2008.

В апреле 2016 года лаборатория Лозанны в связи с перепроверкой допинг-проб Игр-2008 обнаружила несколько случаев низкого уровня кленбутерола. В мае того же года WADA подтвердило, что не смогло обнаружить значительное и систематическое употребление этого вещества. В организации считали, что было бы неразумным расследовать эти случаи и просить спортсменов доказать, что обнаружение кленбутерола связано с зараженным мясом, особенно через восемь лет после его употребления. МОК также проинформировал WADA о том, что перепроверит допинг-пробы всех подозрительных спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

По данным ARD, ямайская сборная привозила на Игры своего повара, который готовил из продуктов, привезенных с Ямайки, поэтому вероятность попадания кленбутерола в организм спортсменов этой страны через мясо крайне мала.