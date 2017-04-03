МОК: Уровень кленбутерола в допинг-пробах с ОИ-2008 был минимальным
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Уровень запрещенного вещества кленбутерола, обнаруженного в
допинг-тестах некоторых спортсменов с Игр 2008 года, был минимальным, поэтому Международный олимпийский комитет (МОК) не стал расследовать данные случаи. Об этом сообщает портал портал Inside the Games со ссылкой на заявление МОК.
В воскресенье на немецком телеканале ARD вышел очередной фильм о допинге, в котором, в частности, было сказано, что в пробах мочи нескольких спринтеров ямайской олимпийской сборной был обнаружен кленбутерол. Несколько источников сообщили немецкому телеканалу, что МОК знал об этом, но не начал расследование.
«В ходе перепроверки
В организации подчеркнули, что каждый такой случай тщательно изучался, проводились консультации с WADA, однако полученные данные находились в «диапазоне возможных случаев употребления зараженного мяса». Именно этим МОК объяснил непроведение расследований по случаям обнаружения кленбутерола в пробах спортсменов с Игр в Пекине. Имена атлетов, чьи тесты дали положительный результат на это запрещенное вещество, названы не были.
По данным ARD, ямайская сборная привозила на Игры своего повара, который готовил из продуктов, привезенных из Ямайки, поэтому вероятность попадания кленбутерола в организм спортсменов этой страны через мясо крайне мала.
В конце января МОК
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