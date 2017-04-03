МОК: Уровень кленбутерола в допинг-пробах с ОИ-2008 был минимальным

В воскресенье на немецком телеканале ARD вышел очередной фильм о допинге, в котором, в частности, было сказано, что в пробах мочи нескольких спринтеров ямайской олимпийской сборной был обнаружен кленбутерол. Несколько источников сообщили немецкому телеканалу, что МОК знал об этом, но не начал расследование.

«В ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине некоторые из них дали положительный результат на кленбутерол, который содержался в тестах ряда спортсменов из разных стран и представлявших разные виды спорта. Но уровень кленбутерола в них был очень низким», — сказано в заявлении МОК.

В организации подчеркнули, что каждый такой случай тщательно изучался, проводились консультации с WADA, однако полученные данные находились в «диапазоне возможных случаев употребления зараженного мяса». Именно этим МОК объяснил непроведение расследований по случаям обнаружения кленбутерола в пробах спортсменов с Игр в Пекине. Имена атлетов, чьи тесты дали положительный результат на это запрещенное вещество, названы не были.

По данным ARD, ямайская сборная привозила на Игры своего повара, который готовил из продуктов, привезенных из Ямайки, поэтому вероятность попадания кленбутерола в организм спортсменов этой страны через мясо крайне мала.