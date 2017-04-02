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https://sport.mail.ru/news/olympics/29285089/
2 апреля 2017, 14:57 | Олимпизм | ТАСС

Губернатор провинции Канвондо: Спортсмены КНДР примут участие в ОИ-2018 в Пхенчхане

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Спортсмены из КНДР примут участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил губернатор южнокорейской провинции Канвондо Чхве Мун Сун, слова которого приводит Yonhap News Agency.

Ранее власти Южной Кореи выдали разрешение на пребывание в стране с 1 по 9 апреля 20 хоккеисткам и 10 членам тренерского штаба сборной КНДР. В эти дни в Канныне пройдут матчи группового раунда второго дивизиона чемпионата мира.

«Когда я спросил его (представителя делегации КНДР) о том, приедут ли их спортсмены на Олимпиаду, он ответил утвердительно», — сказал Мун Сун. При этом чиновник отметил, что Северная Корея постарается делегировать на Игры как можно больше спортсменов.

Спортсмены КНДР не принимали участия в соревнованиях на территории Южной Кореи с 2014 года, когда в Инчхоне проходили летние Азиатские игры. Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
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