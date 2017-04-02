Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29283825/
2 апреля 2017, 11:21 | Олимпизм | Р-Спорт

ARD покажет новый фильм о допинге 2 апреля, речь пойдет о перепроверке проб с ОИ

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. Немецкий телеканал ARD 2 апреля покажет новый фильм о допинге, речь в котором пойдет о перепроверке проб с Олимпийских игр, сообщил в своем микроблоге в Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт.

<em>МОСКВА 2 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Немецкий телеканал ARD 2 апреля покажет новый фильм о допинге речь в котором пойдет о перепроверке проб с Олимпийских игр сообщил в своем <span class=error>микроблоге</span> в Twitter немецкий журналист <span class=error>Хайо</span> Зеппельт. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Немецкий телеканал ARD с 2014 года выпустил серию документальных фильмов и сюжетов, в которых утверждается о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В январе в эфире был показан новый сюжет, включавший интервью с российским легкоатлетом Андреем Дмитриевым, который заявлял, что российская легкая атлетика по-прежнему зависима от допинга.

Новый фильм немецкого телеканала, в основу которого легли перепроверки допинг-проб атлетов с Олимпийских игр, получил название «Допинг — совершенно секретно». Других подробностей Зеппельт не сообщил.

МОК проводит перепроверку допинг-проб с четырех Олимпиад: Пекина-2008, Ванкувера-2010, Лондона-2012 и Сочи-2014 на предмет нарушителей антидопинговых правил. Такие меры вызваны, в том числе, второй частью доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в которой говорится о проблемах с допингом в российском спорте.

По состоянию на 2 апреля МОК лишил сборную России уже 13 медалей (одно золото, шесть серебряных наград, шесть бронзовых) с Игр-2008 в Пекине и восьми наград (три золота, пять серебряных медалей) с Олимпиады-2012 в Лондоне после перепроверки допинг-проб. Кроме того, из-за различных нарушений антидопинговых правил, не связанных с перепроверкой проб, Россия лишилась еще четырех медалей (одно золото, два серебра и одна бронза) Олимпиады в Лондоне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США