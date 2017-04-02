ARD покажет новый фильм о допинге 2 апреля, речь пойдет о перепроверке проб с ОИ

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Немецкий телеканал ARD с 2014 года выпустил серию документальных фильмов и сюжетов, в которых утверждается о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В январе в эфире был показан новый сюжет, включавший интервью с российским легкоатлетом Андреем Дмитриевым, который заявлял, что российская легкая атлетика по-прежнему зависима от допинга.

Новый фильм немецкого телеканала, в основу которого легли перепроверки допинг-проб атлетов с Олимпийских игр, получил название «Допинг — совершенно секретно». Других подробностей Зеппельт не сообщил.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">ARD: New investigative story "Doping: top secret" will be aired Sun April 2nd in ARD's <a href="https://twitter.com/sportschau">@sportschau</a> + <a href="https://twitter.com/wdrsportinside">@wdrsportinside</a>. About IOC retesting</p>— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) <a href="https://twitter.com/hajoseppelt/status/848416708427755520">2 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МОК проводит перепроверку допинг-проб с четырех Олимпиад: Пекина-2008, Ванкувера-2010, Лондона-2012 и Сочи-2014 на предмет нарушителей антидопинговых правил. Такие меры вызваны, в том числе, второй частью доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в которой говорится о проблемах с допингом в российском спорте.