ARD покажет новый фильм о допинге 2 апреля, речь пойдет о перепроверке проб с ОИ
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт. Немецкий телеканал ARD 2 апреля покажет новый фильм о допинге, речь в котором пойдет о перепроверке проб с Олимпийских игр, сообщил в своем микроблоге в Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт.
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Немецкий телеканал ARD с 2014 года выпустил серию документальных фильмов и сюжетов, в которых утверждается о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В январе в эфире был показан новый сюжет, включавший интервью с российским легкоатлетом Андреем Дмитриевым, который заявлял, что российская легкая атлетика
Новый фильм немецкого телеканала, в основу которого легли перепроверки
МОК проводит перепроверку
По состоянию на 2 апреля МОК лишил сборную России уже 13 медалей (одно золото, шесть серебряных наград, шесть бронзовых) с Игр-2008 в Пекине и восьми наград (три золота, пять серебряных медалей) с Олимпиады-2012 в Лондоне после перепроверки
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