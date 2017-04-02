Олимпийские мифы

Сегодня клеймить историю не будем — просто, продолжая наши олимпийские хроники — разбираемся с рядом мифов. «Коммерсантъ» утверждает: древнегреческие Олимпиады — совсем не то, что мы о них думаем. «Советский спорт» пересказывает главное.

Праздник спорта

Древняя Греция состояла из десятков городов-государств, постоянно враждовавших и воевавших друг с другом. Объединить эллинов не могли даже общие религия, история и язык. Появление Олимпийских игр можно рассматривать в том числе как попытку хоть чем-то сплотить воинственных греков. Мероприятие проводилось раз в четыре года на юго-западе Греции, в Олимпии.

Эллины, которые уважительно относились к спорту, проводили немало и других игр. Они съезжались болеть за лучших атлетов и в Дельфы, и в Коринф, и в Немею, но главными все же были состязания на Пелопоннесе, в Олимпии. Неудивительно, что Александр Македонский, который формально не был греком, считал столицей Греции не Афины или Спарту, а именно Олимпию, где в 776 году до н.э. состоялись первые всегреческие состязания атлетов — Олимпийские игры. Впрочем, не исключено, что Олимпиады проводились и как минимум за сто лет до того.

Основные олимпийские виды соревнований в целом сохранились до наших дней. Это состязания бегунов, метание диска и копья, стрельба из лука, борьба, кулачный бой.

Один из самых древних видов спорта — метание диска.

Главной олимпийской дисциплиной считался пентатлон. Для победы необходимо было одержать верх в трех из них. Первым видом были прыжки в длину с места с грузом в руках. Далее следовали метание диска и дротика или копья. Затем наступала очередь гвоздя программы — бега на один стадий (178 м). Завершал пентатлон еще один очень популярный в древности вид спорта — борьба.

Кулачным боем эллины тоже увлекались испокон веков, но в античном варианте он сильно отличался от современного бокса. Удары, например, разрешалось наносить только в голову. Правила разрешали бить и лежачего соперника. Не было разделения по весовым категориям, не было и раундов. Поединок продолжался до тех пор, пока один из бойцов не потеряет сознание или не попросит пощады.

Возможно, из-за того, что правила в кулачном бою и борьбе постоянно нарушались, они объединились в отдельную дисциплину — панкратион. В этом виде единоборств разрешалось почти все, за исключением разве что укусов и выдавливания глаз. Поединки нередко заканчивались переломами и другими увечьями, дело доходило и до смертельного исхода.

Особой популярностью на Олимпийских играх пользовались заезды на колесницах. Недалеко от главного стадиона Олимпии для них был построен ипподром. Так же, как и сейчас, награды доставались не наездникам, а владельцам лошадей. Наиболее резвым скакунам иногда даже воздвигали памятники.

Кульминацией Олимпийских игр были заезды колесниц с двойными и четверными упряжками, сопровождавшиеся множеством несчастных случаев. На опасность состязаний колесниц указывает тот факт, что в одном из заездов из сорока стартовавших упряжек к финишу пришла лишь одна!

Олимпионики

Первоначально в Олимпиадах имели право участвовать только элейцы — жители области Элида, на территории которой находится Олимпия, но уже через сто лет на них начали собираться атлеты и зрители со всей Греции, а затем и из других стран. Уже в V веке до н. э. в списках олимпиоников (победителей Олимпиад) появляются представители и других частей греческого мира от черноморского Синопа до средиземноморской Массалии (ныне Марсель). Праздник спорта, посвященный Зевсу, быстро превратился в крупное международное мероприятие. На пять олимпийских дней во всей Греции официально объявлялось перемирие, а его нарушители выплачивали крупные штрафы. Причем наказывались не только простолюдины, но и сильные мира сего. Однажды оштрафовали самого Филиппа Македонского. Отец Александра Великого, очень, кстати, гордившийся тем, что добился для македонян права участвовать в Олимпиадах, безропотно выплатил штраф за своих подчиненных, которые отняли деньги у какого-то афинянина, отправившегося в Олимпию на Игры.

Античные Олимпиады были не только спортивными, но и коммерческими мероприятиями. На время проведения Олимпиад равнина в Олимпии превращалась в море разноцветных шатров и лавок. Там можно было купить все, что было в Греции, а в Греции уже тогда, как известно, было все.

Продовольствием и водой во время соревнований зрителей обеспечивали специальные торговцы, получавшие разрешение от организаторов. Устроители Игр строго следили за порядком в торговле. Они нещадно штрафовали и лишали лицензий тех, кто завышал цены или продавал товар низкого качества.

Олимпийские ограничения

Этот праздник атлетической удали был исключительно мужским. Для женщин проводились особые женские состязания в честь богини Геры, но по популярности они, конечно, не шли ни в какое сравнение с Олимпиадами.

Условностей на Олимпийских играх хватало. К примеру, состязаться на них могли только свободнорожденные граждане. Все атлеты выступали обнаженными и лишь изредка надевали пояса. Состязались они на вполне приличном даже по нынешним меркам стадионе, вмещавшем 45 тыс. зрителей. Поклонникам спорта тоже приходилось нелегко. Головные уборы были запрещены, поэтому зрители были вынуждены целый день терпеть солнцепек, да и от дождя было не укрыться.

Профессиональные любители

Вопреки распространенному мнению, что в античных Олимпиадах участвовали любители, олимпионики были настоящими профессионалами, получавшими стипендии от своих городов или богатых покровителей.

Еще один миф об Олимпийских играх — то, что в них участвовали исключительно любители, хотя, не исключено, на самых первых Играх это действительно было так. Миф о любительском составе участников родился в конце XIX века, после того как в 1896 году Олимпиады были возрождены усилиями Пьера де Кубертена.

Олимпийские атлеты были настоящими профессионалами и получали солидные стипендии от своих городов или богатых покровителей. У древних греков даже не было слова «любитель». Слово «атлет», с другой стороны, означало человека, который состязается, чтобы получить приз.

Венок из дикой оливы, вручавшийся победителю, считался самой желанной наградой в Элладе. Непритязательность официальной награды с лихвой компенсировалась дополнительными благами. Города, от которых выступали олимпионики и которым они делали имя, выплачивали огромные суммы в виде стипендий и наградных за победу. Победители Олимпиад пользовались огромным уважением и любовью земляков, их освобождали от налогов, до конца жизни бесплатно кормили в общественных столовых. Им оплачивали тренировки, ставили статуи, выделялись лучшие места в амфитеатрах. В их честь слагались хвалебные оды, а иных олимпиоников даже назначали полководцами.

Многие успешные атлеты ничем, кроме спорта, не занимались, но при этом ни в чем не нуждались. Например, известный кулачный боец и борец Фаген из Тасоса более двух десятилетий безбедно жил благодаря своим профессиональным достижениям.

Впрочем, нельзя говорить, что жизнь олимпиоников была безоблачной. Популярность, которой они пользовались на родине, таила в себе некоторую опасность. Известны случаи, когда она стоила им жизни. Например, знаменитый колесничий Симона, живший в Афинах в VI веке до н. э., был, видимо, убит по приказу правителей-архонтов, убоявшихся конкуренции.