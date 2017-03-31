Канадская пловчиха Челси Готелл избрана председателем совета спортсменов IPC
Канадская пловчиха Челси Готелл избрана председателем совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (IPC), сообщается в официальном
пресс-релизе организации.
Как сообщается, 31-летняя спортсменка будет возглавлять совет на протяжении следующих четырех лет. Во главе организации Готелл сменила своего соотечественника Тодда Николсона, который был председателем совета с 2013 года.
Челси Готелл является трехкратной паралимпийской чемпионкой по плаванию. Готтел завоевала два золота на Паралимпийских играх-2008 в Пекине, а еще одну награду высшей пробы — в 2004 году в Афинах. Всего в копилке спортсменки 12 паралимпийских медалей.
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