WADA пригласило Мутко и Жукова на переговоры о паралимпийцах
Представители российских властей в начале апреля обсудят с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) перспективы участия спортсменов из РФ в зимней Паралимпиаде 2018 года.
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Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.
«Сегодня получено приглашение от WADA посетить Копенгаген, чтобы обсудить, согласовать наши позиции» — цитирует его «Интерфакс».
По словам Лукина, помимо него на встречу приглашены
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