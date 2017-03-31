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https://sport.mail.ru/news/olympics/29267973/
31 марта 2017, 12:37 | Олимпизм | Известия.Ру

WADA пригласило Мутко и Жукова на переговоры о паралимпийцах

Представители российских властей в начале апреля обсудят с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) перспективы участия спортсменов из РФ в зимней Паралимпиаде 2018 года.

Представители российских властей в начале апреля обсудят с Всемирным антидопинговым агентством (<span class=error>WADA</span>) перспективы участия спортсменов из РФ в зимней Паралимпиаде 2018 года. Увеличить
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Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

«Сегодня получено приглашение от WADA посетить Копенгаген, чтобы обсудить, согласовать наши позиции» — цитирует его «Интерфакс».

По словам Лукина, помимо него на встречу приглашены вице-премьер РФ Виталий Мутко и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
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