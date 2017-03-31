Несколько сотен человек претендуют на пост гендиректора РУСАДА

РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс. Срок подачи заявок завершится в последний день марта. На этот пост могут также претендовать и люди, не имеющие российского гражданства, но умеющие изъясняться на русском языке.

«На пост гендиректора претендуют несколько сотен человек. Руководитель определится в середине апреля», — сказал Жуков.

Согласно требованиям к соискателям на должность генерального директора, его основной задачей будет обеспечение целостности, независимости и объективности РУСАДА, наличие возможностей и ресурсов для защиты основополагающего права на участие в спортивных соревнованиях спортсменов России и других стран, свободных от допинга, и гарантия реализации агентством эффективных программ обнаружения, сдерживания и профилактики использования допинга, пропорциональных риску использования допинга в российском спорте.