Несколько сотен человек претендуют на пост гендиректора РУСАДА
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Несколько сотен человек подали заявки на вакансию генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс. Срок подачи заявок завершится в последний день марта. На этот пост могут также претендовать и люди, не имеющие российского гражданства, но умеющие изъясняться на русском языке.
«На пост гендиректора претендуют несколько сотен человек. Руководитель определится в середине апреля», — сказал Жуков.
Согласно требованиям к соискателям на должность генерального директора, его основной задачей будет обеспечение целостности, независимости и объективности РУСАДА, наличие возможностей и ресурсов для защиты основополагающего права на участие в спортивных соревнованиях спортсменов России и других стран, свободных от допинга, и гарантия реализации агентством эффективных программ обнаружения, сдерживания и профилактики использования допинга, пропорциональных риску использования допинга в российском спорте.
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