Жуков: Борьба с допингом в России не должна быть «для галочки»

«Сегодня одна из главных вещей — восстановить нашу систему борьбы с допингом, чтобы РУСАДА вступила в права, чтобы лаборатория начала действовать. Нам самим надо понять, борьба с допингом — не для галочки, это нам самим нужно, для наших молодых спортсменов. Они должны это впитывать с самого начала», — сказал Жуков.

В настоящее время Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранено от выполнения своих обязанностей Всемирным антидопинговым агентством. Московская антидопингвая лаборатория, потерявшая свою лицензию, будет воссоздана на базе МГУ.

В России в настоящий момент введены изменения в законодательство — введена уголовная ответственность за склонение к употреблению запрещенных препаратов.

Сборной России в Пхенчхане нужно восстановить спортивный авторитет страны

По словам Жукова, если решить поставленные перед Пхенчханом задачи, то авторитет российского спорта на международной арене будет восстановлен.

«В свете приближающихся Олимпийских игр мы должны приложить усилия, чтобы создать максимально благоприятные условия подготовки, — сказал Жуков. — У нас есть план — нужно использовать наши дальневосточные базы. Задача перед всем российским спортивным сообществом серьезная, и если мы дружно, как наша команда в Рио, будем решать эти вопросы, мы добьемся успеха и восстановим авторитет российского спорта на международной арене».