Мутко: РФ должна оперативно восстановить антидопинговую систему, чтобы успеть к ОИ-2018

«Наша задача была в прошедшем году серьезно отреагировать на эти вызовы. Мы успешно это делали, мы приступили к реформации системы, ввели ряд новых норм и требований, начали создавать антидопинговую систему в стране, — сказал Мутко. — Если она не будет работать, если в регионах мы не развернем работу за чистоту спорта, будет крайне сложно побороть это явление. Мы должны сделать все, чтобы восстановить нашу антидопинговую систему и выступить на Олимпиаде 2018 года».

«Предыдущий год был особенный для нашей отрасли и для мирового спорта — он был насыщен событиями, в определенной степени и переломными. Он подарил нам большие спортивные праздники, такие как Олимпиада, но это был и вызов. Мы испытывали давление на российский спорт. Наметились тенденции двойных стандартов, вмешательство политики — это вскрыло много проблем, существующих в мировом спорте», — добавил он.

Зимние Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля следующего года.