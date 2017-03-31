Задумывались ли вы о том, почему в действительности мы так любим Олимпийские и Паралимпийские игры? Потому ли, что это величайшее спортивное действо в мире? Потому, что они дают нам возможность увидеть, на что спортсмены способны на пределе своих возможностей? Или по какой-то более тонкой, более возвышенной причине — более человечной причине? Мне кажется, мы прежде всего любим Олимпиаду за те универсальные ценности, которые так естественно можно донести до всего человечества через спорт. В этом секрет Олимпиады — особенно ценный секрет, который, как показывают нам трудные времена, в которых мы живем, требует защиты и бережного отношения.

Олимпийским играм нужны принимающие города, но за последние годы целый ряд из них аннулировали свои заявки на проведение Олимпиады из-за прогнозируемых затрат и недостатка поддержки со стороны жителей. В этом контексте Международный Олимпийский Комитет рассматривает возможность одновременного присуждения Игр 2024 и 2028 годов, что позволило бы обоим городам-кандидатам выйти из гонки победителями.

Однако только один город предлагает рациональное решение для будущего Олимпийского движения, в 2024 году и в более долгосрочной перспективе. И этот город — Лос-Анджелес.

Чтобы успешно развиваться, Олимпийские игры должны быть нацелены на будущее. И этот курс на будущее необходимо взять не позднее сентября текущего года, когда МОК выберет город проведения Игр 2024 года, поскольку Олимпийское движение не может ждать до июля 2024 года, чтобы наконец-то исправить сложившуюся ситуацию.

В моем городе Олимпийские игры пользуются незыбленным общественным доверием. Даже после снятия заявки Бостона-2024, вера Лос-Анджелеса в Олимпийское движение послужила для нас толчком для того, чтобы выставить десятую Олимпийскую заявку в истории нашего города — абсолютный мировой рекорд. Согласно независимому опросу общественного мнения, проведенному Университетом Лойола Мэримаунт, 88% жителей Лос-Анджелеса поддерживают нашу заявку. При этом около 40% всех наших горожан родились за пределами США. Некоторые охарактеризовали бы этот факт «многоликостью» Лос-Анджелеса, но мы считаем, что это, прежде всего, знак нашей сплоченности.

Важно подчеркнуть, что 88% жителей Лос-Анджелеса в возрасте от 18 до 34 лет поддерживает нашу заявку. Это существенно потому, что именно отсутствие поддержки со стороны данной возрастной группы привело к развалу заявки Будапешта на проведение Игр 2024 года. У МОКа нет причин для волнения касательно поддержки со стороны молодежи Лос-Анджелеса: наш город — оазис Олимпийского оптимизма в то самое время, когда оптимизм так необходим Олимпийскому движению. Кроме того, наши эксперты по новым технологиям и наша киноиндустрия обращаются к этому поколению каждый день.

Тем не менее, в контексте общего негативного новостного фона, ни один город не застрахован от зарождения движения против Олимпийских игр. То, что Лос-Анджелес-2024 предлагает сегодня Олимпийскому движению — тотальную общественную поддержку, безрисковый бюджет, реальное и проверенное наследие предыдущих Игр, а также беспрецедентый доступ к молодой аудитории во всем мире, — не бессрочно. Поэтому, если выбор сегодня идет в пользу Лос-Анджелеса, у МОКа и Лос-Анджелеса-2024 будет семь лет для того, чтобы стабилизировать Олимпийский мир. Мы опасаемся того, что критики Олимпийского движения могут воспринять выбор в пользу другого города как подтверждение правильности их позиции, поскольку только Лос-Анджелес может стать настоящим примером проверенного олимпийского успеха для будущих городов-организаторов.

В партнерстве с МОК Лос-Анджелес-2024 поставит в центр внимания будущее, а не прошлое. Текущая заявочная кампания — не о том, способен ли тот или иной город принять Игры. Она о том, какой город лучше всего сможет обеспечить успешное будущее для Олимпийского движения.

Стратегия одновременного присуждения Игр 2024 и 2028 годов, которую в данный момент рассматривает МОК, — это пример того нового мышления, которое необходимо Олимпийскому движению. Но это новое мышление принесет результаты только в том случае, если МОК выберет правильное место проведения Игр 2024 года — город, который привнесет в Игры новые идеи и решения, а не все то же, что и раньше. Таким образом, мы считаем, что вместо того, чтобы концентрироваться на проблеме «сейчас или никогда», МОК должен задаться вопросом: «Хотим ли мы начать что-то новое или продолжать делать все то же, что и раньше?» Этот город — Лос-Анджелес, и мы не ставим ультиматумы — мы предлагаем новые возможности. Тем не менее, как и в остальном в реальной жизни, возможности открываются лишь на короткие промежутки времени.