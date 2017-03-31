«Мы не ставим ультиматумы — мы предлагаем новые возможности»
Кэйси Вассерман, президент заявочного комитета
Лос-Анджелеса на проведение Олимпиады-2024 — специально для «Советского спорта».
Задумывались ли вы о том, почему в действительности мы так любим Олимпийские и Паралимпийские игры? Потому ли, что это величайшее спортивное действо в мире? Потому, что они дают нам возможность увидеть, на что спортсмены способны на пределе своих возможностей? Или по
Олимпийским играм нужны принимающие города, но за последние годы целый ряд из них аннулировали свои заявки на проведение Олимпиады
Однако только один город предлагает рациональное решение для будущего Олимпийского движения, в 2024 году и в более долгосрочной перспективе. И этот город —
Чтобы успешно развиваться, Олимпийские игры должны быть нацелены на будущее. И этот курс на будущее необходимо взять не позднее сентября текущего года, когда МОК выберет город проведения Игр 2024 года, поскольку Олимпийское движение не может ждать до июля 2024 года, чтобы
В моем городе Олимпийские игры пользуются незыбленным общественным доверием. Даже после снятия заявки Бостона-2024, вера
Важно подчеркнуть, что 88% жителей
Тем не менее, в контексте общего негативного новостного фона, ни один город не застрахован от зарождения движения против Олимпийских игр. То, что Лос-Анджелес-2024 предлагает сегодня Олимпийскому движению — тотальную общественную поддержку, безрисковый бюджет, реальное и проверенное наследие предыдущих Игр, а также беспрецедентый доступ к молодой аудитории во всем мире, — не бессрочно. Поэтому, если выбор сегодня идет в пользу
В партнерстве с МОК Лос-Анджелес-2024 поставит в центр внимания будущее, а не прошлое. Текущая заявочная кампания — не о том, способен ли тот или иной город принять Игры. Она о том, какой город лучше всего сможет обеспечить успешное будущее для Олимпийского движения.
Стратегия одновременного присуждения Игр 2024 и 2028 годов, которую в данный момент рассматривает МОК, — это пример того нового мышления, которое необходимо Олимпийскому движению. Но это новое мышление принесет результаты только в том случае, если МОК выберет правильное место проведения Игр 2024 года — город, который привнесет в Игры новые идеи и решения, а не все то же, что и раньше. Таким образом, мы считаем, что вместо того, чтобы концентрироваться на проблеме «сейчас или никогда», МОК должен задаться вопросом: «Хотим ли мы начать
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