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https://sport.mail.ru/news/olympics/29264939/
31 марта 2017, 9:27 | Олимпизм | Советский спорт

Борьба с допингом дошла до абсурда: медаль Игр-2012 могут вручить за 6-е место

После пересмотра проб МОК встал перед дилеммой: первая и вторая медалистки дисквалифицированы, а имена следующих за ними связаны с допингом.

После пересмотра проб МОК встал перед дилеммой: первая и вторая медалистки дисквалифицированы а имена следующих за ними связаны с допингом. Увеличить
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Разговор идет о беге на 1500 метров у женщин. Решением Спортивного арбитражного суда августа 2015 года победительница турчанка Аслы Чакыр Алптекин за применение допинга была лишена всех наград, полученных ею в период с 29 июля 2010 года по 2015 год. Заодно получила восьмилетнюю дисквалификацию.

Золото должно было перейти к ее соотечественнице Гамзе Булут, однако буквально пару дней назад Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (ИААФ) объявила, что после проверки в биологическом паспорте спортсменки найдены нарушения и все ее результаты с 2011 года тоже будут аннулированы.

Следующей в очереди на получение золота стоит бронзовая медалистка Игр-2012 Марьям Юсуф Джамал из Бахрейна. Праздник должен заглянуть и на нашу улицу — четвертой в Лондоне на этой дистанции была россиянка Татьяна Томашова, которая теперь должна получить серебро, третьей медалисткой может стать Абеба Арегави из Эфиопии.

Однако есть вопросы этического свойства.

В июле 2008 года ИААФ отстранила Томашову и еще ряд российских легкоатлетов от участия во всех соревнованиях из-за подозрения в подмене допинг-проб: в разных пробах не совпадали ДНК. ВФЛА отстранила Томашову на два года, однако ИААФ потребовала четыре. В результате судебных разбирательств спортсменка пропустила два года и девять месяцев. Вернувшись в спорт, Томашова отобралась в Лондон-2012 и стала четвертой в забеге на 1500 метров, однако, если бы судом была принята сторона ИААФ, россиянка не смогла бы участвовать в Играх. Для ИААФ отдать ей медаль в нынешней ситуации, значит пойти против собственных убеждений. По сути — плюнуть против ветра.

Дальше — больше.

Имя экс-чемпионки мира Абебы Арегави, которая претендует на бронзу, замешано в мельдониевом скандале прошлого года. Правда, после новых вводных ВАДА ее оправдали, как и большинство россиян. Не исключено, что Арегави получит серебро, если будет решено обойти наградой Томашову. Бронза тогда достанется американке Шэннон Роубэрри, которая в Лондоне была шестой.

Кстати, еще двух участниц того забега — белоруску Наталью Карееву (7-е место) и россиянку Екатерину Костецкую (9-е место) — уже дисквалифицировали по показаниям биологических паспортов. Так что, если вскроется еще пара случаев, очередь может дойти и до британки Лизы Добриски, которая стала 10-й.

Но и это не худший вариант. Главное, чтобы очередь не дошла до американки Морган Усени. В том памятном финальном забеге она не финишировала….
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Новости Олимпийских игр

МОК аннулировал результаты четверых россиян после перепроверки допинг-проб ОИ-2012

МОК аннулировал результаты четверых россиян после перепроверки допинг-проб ОИ-2012

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты российских легкоатлеток Марии Беспаловой, Виктории Валюкевич, Гульфии Ханафеевой, а также тяжелоатлета Хаджимурата Аккаева, показанные ими на Олимпийских играх 2012 года, после перепроверки допинг-проб. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
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