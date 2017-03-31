Борьба с допингом дошла до абсурда: медаль Игр-2012 могут вручить за 6-е место
После пересмотра проб МОК встал перед дилеммой: первая и вторая медалистки дисквалифицированы, а имена следующих за ними связаны с допингом.
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Видимо, что-то случилось...
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Разговор идет о беге на 1500 метров у женщин. Решением Спортивного арбитражного суда августа 2015 года победительница турчанка Аслы Чакыр Алптекин за применение допинга была лишена всех наград, полученных ею в период с 29 июля 2010 года по 2015 год. Заодно получила восьмилетнюю дисквалификацию.
Золото должно было перейти к ее соотечественнице Гамзе Булут, однако буквально пару дней назад Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (ИААФ) объявила, что после проверки в биологическом паспорте спортсменки найдены нарушения и все ее результаты с 2011 года тоже будут аннулированы.
Следующей в очереди на получение золота стоит бронзовая медалистка Игр-2012 Марьям Юсуф Джамал из Бахрейна. Праздник должен заглянуть и на нашу улицу — четвертой в Лондоне на этой дистанции была россиянка Татьяна Томашова, которая теперь должна получить серебро, третьей медалисткой может стать Абеба Арегави из Эфиопии.
Однако есть вопросы этического свойства.
В июле 2008 года ИААФ отстранила Томашову и еще ряд российских легкоатлетов от участия во всех соревнованиях
Дальше — больше.
Имя
Кстати, еще двух участниц того забега — белоруску Наталью Карееву (7-е место) и россиянку Екатерину Костецкую (9-е место) — уже дисквалифицировали по показаниям биологических паспортов. Так что, если вскроется еще пара случаев, очередь может дойти и до британки Лизы Добриски, которая стала 10-й.
Но и это не худший вариант. Главное, чтобы очередь не дошла до американки Морган Усени. В том памятном финальном забеге она не финишировала….
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