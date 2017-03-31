Милан стал единственным кандидатом на проведение сессии МОК в 2019 году

Милан был единственным городом, который подал заявку до истечения срока. Теперь оценочная комиссия МОК 23—24 мая посетит итальянский город, чтобы выбрать конкретное место. Утверждение города проведения 132-й сессии МОК должно пройти в сентябре на 131-й сессии организации в Лиме.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии снял заявку Рима на проведение летних Олимпийских игр 2024 года, после чего глава организации Джованни Малаго сообщил, что предложит Милан в качестве места проведения сессии МОК в 2019 году.