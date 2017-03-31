Милан стал единственным кандидатом на проведение сессии МОК в 2019 году
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) 2019 года, которая станет 132-й по счету, пройдет в итальянском Милане. Об этом сообщает портал Inside the games со ссылкой на представителя МОК.
Милан был единственным городом, который подал заявку до истечения срока. Теперь оценочная комиссия МОК
Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии снял заявку Рима на проведение летних Олимпийских игр 2024 года, после чего глава организации Джованни Малаго сообщил, что предложит Милан в качестве места проведения сессии МОК в 2019 году.
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