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30 марта 2017, 16:56 | Олимпизм | ТАСС

МОК аннулировал результаты четверых россиян после перепроверки допинг-проб ОИ-2012

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты российских легкоатлеток Марии Беспаловой, Виктории Валюкевич, Гульфии Ханафеевой, а также тяжелоатлета Хаджимурата Аккаева, показанные ими на Олимпийских играх 2012 года, после перепроверки допинг-проб. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> МОК. Увеличить
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Метательницы молота Беспалова и Ханафеева заняли на Играх в Лондоне 11-е и 16-е места соответственно. Валюкевич стала восьмой в тройном прыжке. Штангист Аккаев был заявлен в весовой категории до 105 кг, но снялся с соревнований из-за травмы спины.

В допинг-пробах спортсменов было обнаружено запрещенное вещество туринабол. МОК обязал атлетов вернуть олимпийскую атрибутику.

В ноябре прошлого года МОК лишил Аккаева бронзовой медали Игр 2008 года в Пекине также после обнаружения в его допинг-пробе туринабола.

После решения об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет МОК объявил о перепроверке допинг-проб спортсменов начиная с 2008 года. На данный момент известно, что в рамках двух первых волн перепроверок (всего планируется четыре) взято 1053 пробы с Олимпиады-2008 и 492 пробы с Игр-2012. По итогам выявлен 101 положительный результат.

По итогам перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2012 сборная России лишилась семи медалей — двух золотых и пяти серебряных.
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