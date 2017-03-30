МОК аннулировал результаты четверых россиян после перепроверки допинг-проб ОИ-2012
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты российских легкоатлеток Марии Беспаловой, Виктории Валюкевич, Гульфии Ханафеевой, а также тяжелоатлета Хаджимурата Аккаева, показанные ими на Олимпийских играх 2012 года, после перепроверки
допинг-проб. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
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Метательницы молота Беспалова и Ханафеева заняли на Играх в Лондоне 11-е и 16-е места соответственно. Валюкевич стала восьмой в тройном прыжке. Штангист Аккаев был заявлен в весовой категории до 105 кг, но снялся с соревнований
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В ноябре прошлого года МОК лишил Аккаева бронзовой медали Игр 2008 года в Пекине также после обнаружения в его
После решения об увеличении срока хранения
По итогам перепроверки
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