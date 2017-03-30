МОК аннулировал результаты четверых россиян после перепроверки допинг-проб ОИ-2012

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Метательницы молота Беспалова и Ханафеева заняли на Играх в Лондоне 11-е и 16-е места соответственно. Валюкевич стала восьмой в тройном прыжке. Штангист Аккаев был заявлен в весовой категории до 105 кг, но снялся с соревнований из-за травмы спины.

В допинг-пробах спортсменов было обнаружено запрещенное вещество туринабол. МОК обязал атлетов вернуть олимпийскую атрибутику.

В ноябре прошлого года МОК лишил Аккаева бронзовой медали Игр 2008 года в Пекине также после обнаружения в его допинг-пробе туринабола.

После решения об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет МОК объявил о перепроверке допинг-проб спортсменов начиная с 2008 года. На данный момент известно, что в рамках двух первых волн перепроверок (всего планируется четыре) взято 1053 пробы с Олимпиады-2008 и 492 пробы с Игр-2012. По итогам выявлен 101 положительный результат.