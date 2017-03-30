Медведев вычеркнул мельдоний из списка запрещенных спортсменам веществ

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Анаболики, пептидные гормоны, модуляторы метаболизма вошли в список запрещенных для спортсменов препаратов. Их использование и принуждение к использованию будет караться в России уголовным преследованием. Соответствующее постановление сегодня подписал глава правительства Дмитрий Медведев.



«Я подписал постановление, которое утверждает перечень субстанций и методов, которые запрещены для использования в спорте», — цитирует премьера Интерфакс.

«Речь идет о допинге и недобросовестной конкуренции в ситуации, когда спортсмена склоняют к использованию запрещенных веществ, манипулируют анализами крови, проводят нелегальные химические действия, генный допинг», — пояснил премьер-министр.

Как следует из документа, в перечень включены субстанции, к которым относятся анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы роста и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма, а также запрещенные методы — манипуляции с кровью и ее компонентами, химические и физические манипуляции и генный допинг.



В итоговый список запрещенных методов и препаратов не вошли два модулятора метаболизма, которые были в этом перечне раньше. Из первого постановления, подписанного в ноябре 2016 года и составленного «в соответствии со статьей 4.2.2. Всемирного антидопингового кодекса», правительство убрало две субстанции — получивший громкую известность в прессе мельдоний и применяемый для профилактики стенокардии и при нарушениях мозгового кровообращения триметазидин.

С чем связано такое решение, Медведев не уточнил. ​ На сегодняшнем заседании правительства он отметил, что новый документ будет «способствовать снижению риска возникновения нарушений антидопинговых правил спортсменами, повышению ответственности тренера, специалиста по спортивной медицине или другого специалиста в области физической культуры и спорта».

На заседании правительства глава кабинета подчеркнул, что необходимо снизить риск нарушений и «усилить ответственность всех, кто в этом процессе участвует: и тренеров, и врачей, и других специалистов, которые участвуют в подготовке атлетов». «Сейчас мы утверждаем конкретный перечень этих веществ и манипуляций. Этот документ уже утвержден и должен применяться», — заключил премьер.



В начале марта Медведев подписал постановление, устанавливающее новые правила предоставления субсидий российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Согласно документу, в период с 2017 по 2019 год из федерального бюджета РУСАДА получит 1,6 млрд руб., это 556 млн руб. ежегодно.



Антидопинговый скандал разгорелся после публикации доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Там говорилось, что в России действует государственная система подмены и сокрытия допинг-проб. Согласно проведенным исследованиям, она применялась на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Макларен заявил, что к созданию этой системы причастны российские профильные чиновники.

В конце лета прошлого года официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил о намерении допросить президента WADA. Маркин тогда заявил, что WADA могло руководить уничтожением допинг-проб российских спортсменов.

Ранее по признакам злоупотребления полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ) СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который заявлял о массовом употреблении допинга российскими спортсменам на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.